《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *山东高速集团 150 10 9 3/16簿记建档 国开行 AAA(中诚信) 3/17 3/18
AAA-(中债资信) ======================================================================================= *武汉商贸 15 3 9 3/16簿记建档 中信银行 AA(中诚信) 3/18 3/19 国有控股集团 浦发银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *广西玉柴 20 2 5 3/16簿记建档 国开行 AA(联合资信) 3/17 3/18 机器集团 A-(中债资信) ======================================================================================= *深圳茂业商厦 20 7 9 3/16簿记建档 中国银行 AA(中诚信) 3/18 3/19
AA-(中债资信) ======================================================================================= *中国建材 400 50 9 3/16簿记建档 民生银行 AAA 3/17 3/18
广发银行 ======================================================================================= *厦门翔业集团 50 3 9 3/16簿记建档 浦发银行 AAA(联合资信) 3/18 3/19
AA+(中债资信) ======================================================================================= *光明食品 200 30 8 3/16簿记建档 工商银行 AAA(新世纪) 3/18 3/19 (集团) 农业银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *新疆天业 40 5 9 3/16簿记建档 兴业银行 AA+(大公国际) 3/17 3/18 (集团) AA-(中债资信) ======================================================================================= *南方电网 500 50 3 3/16簿记建档 工商银行 AAA 3/17 3/18
农业银行 ======================================================================================= *华能澜沧江水电 60 20 7 3/16簿记建档 农业银行 AAA(大公国际) 3/18 3/19
国开行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *中国普天 100 30 9 3/16-17簿记 北京银行 AA+(联合资信) 3/18 3/19 信息产业 AA-(中债资信) ======================================================================================= *深圳市地 120 25 9 3/16-17簿记 国开行 AAA(大公国际) 3/18 3/19 铁集团 中信银行 AAA-(中债资信) ======================================================================================= *北方水泥 50 10 9 3/16-17簿记 招商银行 AA(大公国际) 3/18 3/19
浦发银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= 中国外运 50 20 3 3/13-16簿记 招商银行 AAA 3/17 3/18
======================================================================================= 安徽省交 100 10 9 3/16簿记建档 浦发银行 AA+(大公国际) 3/17 3/18 通投资集团 AA-(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *华安证券 16 8 2 3/18招标 浦发银行 AA 3/19 3/20
(最高发行余额) ======================================================================================= *财通证券 18 4.5 2 3/18招标 中信银行 AA+ 3/19 3/20
(最高发行余额) ======================================================================================= *中金公司 25 8 3 3/18招标 农业银行 AAA 3/19 3/20
(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= *重庆商业 10 5 12 3/18簿记建档 浦发银行 AA- 3/19 3/20 投资集团 ======================================================================================= *天津天纺投资 9 4.5 12 3/18簿记建档 渤海银行 AA- 3/19 3/20 ======================================================================================= *新兴发展集团 10 5 12 3/18簿记建档 平安银行 AA 3/19 3/20 ======================================================================================= *永泰能源 60 18 12 3/18簿记建档 兴业银行 AA 3/19 3/20
======================================================================================= *兖州煤业 150 50 12 3/18簿记建档 中国银行 AAA 3/20 3/23
======================================================================================= *杭齿前进 5 3 12 3/20簿记建档 工商银行 AA 3/23 3/24
招商银行 ======================================================================================= *万丰奥特 11 5.5 12 3/20簿记建档 中信银行 AA 3/24 3/25 控股集团 交通银行 ======================================================================================= *江西省省 10 3 12 3/23-24簿记 浦发银行 AA+ 3/25 3/26 属国有企业资产经营 中信银行 ======================================================================================= 内蒙古大唐 13 6 12 3/16簿记建档 中国银行 AA+ 3/18 3/19 国际托克托发电 农业银行 ======================================================================================= 南京雨润食品 18 5 12 3/16簿记建档 建设银行 AA 3/17 3/18
民生银行 ======================================================================================= 长城证券 24 5 3 3/16招标 中信银行 AA 3/17 3/18
(最高发行余额) ======================================================================================= 中国航空 50 20 12 3/16簿记建档 农业银行 AAA 3/17 3/18 技术国际控股 平安银行 ======================================================================================= 武汉圣泽 7 3.5 12 3/16簿记建档 招商银行 AA- 3/17 3/18 捷通物流 ======================================================================================= 山东省鲁 10 5 12 3/17簿记建档 兴业银行 AA+ 3/18 3/19 信投资控股集团 ======================================================================================= 北京汽车集团 30 20 12 3/17簿记建档 工商银行 AAA 3/18 3/19
中信银行 ======================================================================================= 伊犁农四 5 5 12 3/17簿记建档 农业银行 AA+ 3/18 3/19 师国有资产投资 ======================================================================================= 广发证券 124 30 3 3/17招标 农业银行 AAA 3/18 3/19 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= 招商证券 84 18 3 3/17招标 农业银行 AAA 3/18 3/19 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= 新希望集团 20 20 12 3/17簿记建档 建设银行 AA+ 3/18 3/19 ======================================================================================= 三鼎控股集团 10 5 12 3/17簿记建档 建设银行 AA- 3/18 3/19 ======================================================================================= 浙江杭钢 12 6 12 3/17簿记建档 中信银行 AA 3/19 3/20 商贸集团 浙商银行 ======================================================================================= 广东省广 10 5 12 3/18簿记建档 建设银行 AA+ 3/19 3/20 业资产经营 工商银行 ======================================================================================= 大亚科技 12 4 12 3/18簿记建档 中信银行 AA 3/20 3/23 ======================================================================================= 中国华阳 9 5 12 3/18簿记建档 兴业银行 AA 3/19 3/20 经贸集团 ======================================================================================= 黑龙江龙 20 8 12 3/19簿记建档 兴业银行 AA+ 3/20 3/23 煤矿业控股集团 国开行 ======================================================================================= 镇江市风 15 7.5 12 3/19簿记建档 浙商银行 AA 3/20 3/23 景旅游发展 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *贵州旅游 13 5 3 3/18簿记建档 中信银行 AA- 3/20 3/23 投资控股(集团) ======================================================================================= *中国长江 200 50 10 3/18簿记建档 农业银行 AAA 3/19 3/20 三峡集团 中信证券 ======================================================================================= *自贡市国 15 5 5 3/18簿记建档 交通银行 AA 3/19 3/20 有资产经营投资 国泰君安 ======================================================================================= 中建投租赁 9 9 3 3/16簿记建档 工商银行 AA 3/17 3/18 ======================================================================================= 甘肃省电 5 5 7 3/16簿记建档 中国银行 AA+ 3/18 3/19 力投资集团 (第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) ======================================================================================= 国家电网 100 100 3 3/16-17簿记 工商银行 AAA 3/18 3/19
招商银行 ======================================================================================= 金发科技 30 10 5 3/17簿记建档 中国银行 AA+ 3/19 3/20 ======================================================================================= 新兴发展 10 5 5 3/17簿记建档 进出口行 AA 3/18 3/19 集团 ======================================================================================= 太阳纸业 9 5 3 3/17簿记建档 中信银行 AA 3/19 3/20 ======================================================================================= 酒泉钢铁 24 2 3 3/17簿记建档 农业银行 AA+ 3/17 3/18 (集团) ======================================================================================= 天津渤海 100 30 5 3/17簿记建档 兴业银行 AAA 3/18 3/19 国有资产经营管理 ======================================================================================= 淄博市城 40 20 5 3/17簿记建档 建设银行 AA+ 3/18 3/19 市资产运营 ======================================================================================= 无锡市交 7 7 5 3/18簿记建档 民生银行 AA+ 3/19 3/20 通产业集团 ======================================================================================= 招金矿业 21 5 永续中票 3/18簿记建档 招商银行 AA+ 3/19 3/20
建设银行
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 河南心连 11 3 3 3/19簿记建档 建设银行 AA 3/20 3/23 心化肥 ======================================================================================= 福建省南 7 7 5 3/19簿记建档 招商证券 AA 3/20 3/23 平市高速公路 招商银行 ======================================================================================= 江苏悦达 30 30 永续中票 3/19簿记建档 渤海银行 AA+ 3/20 3/23 集团 中国银行
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-