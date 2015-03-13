路透基点：太平洋恩利食品8,000万美元贷款展开筹组--TRLPC

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，太平洋恩利食品(香港)8,000万美元三年期定期贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)台北富邦商业银行展开筹组。
该笔贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码340个基点，承诺费75个基点。
经过为期一年的宽限期后，贷款将分三批不等额偿还，每年偿还一次，每次分别偿还20%、30%和50%。贷款平均期限为2.3年。
主办行承贷900-1,100万美元，综合收益为410个基点，前端费160个基点；安排行承贷600-800万美元，综合收益为400个基点，费用138个基点。
借款方母公司新加坡太平洋恩利资源发展、太平洋恩利企业(BVI)、Parkmond Group及Super Investment提供担保。
太平洋恩利资源发展属香港上市的太平洋恩利国际控股旗下，经营渔业和海产冻肉加工和分销。
贷款资金用于再融资和营运资本。
回复期限4月9日。(完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-