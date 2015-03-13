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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 17:15 BJT

路透基点：太平洋恩利食品8,000万美元贷款展开筹组--TRLPC

路透香港3月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，太平洋恩利食品(香港)8,000万美元三年期定期贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)台北富邦商业银行展开筹组。

该笔贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码340个基点，承诺费75个基点。

经过为期一年的宽限期后，贷款将分三批不等额偿还，每年偿还一次，每次分别偿还20%、30%和50%。贷款平均期限为2.3年。

主办行承贷900-1,100万美元，综合收益为410个基点，前端费160个基点；安排行承贷600-800万美元，综合收益为400个基点，费用138个基点。

借款方母公司新加坡太平洋恩利资源发展、太平洋恩利企业(BVI)、Parkmond Group及Super Investment提供担保。

太平洋恩利资源发展属香港上市的太平洋恩利国际控股旗下，经营渔业和海产冻肉加工和分销。

贷款资金用于再融资和营运资本。

回复期限4月9日。(完)
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