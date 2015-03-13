全球贵金属：3月12日SPDR黄金持仓减少0.28%，ISHARES白银持仓仍持平

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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路透3月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周四的黄金持仓量较周三减少0.28%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV的白银持仓量仍旧持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 24,143,700.6 3月12日 24,210,886.7 3月11日 -67,186.1 -0.28%
iShares 327,332,121.3 3月12日 327,332,121.3 3月11日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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