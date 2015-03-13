全球贵金属：3月12日SPDR黄金持仓减少0.28%，ISHARES白银持仓仍持平

路透3月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周四的黄金持仓量较周三减少0.28%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV的白银持仓量仍旧持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：