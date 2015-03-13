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市场报道 | 2015年 3月 13日 星期五 16:42 BJT

全球贵金属：3月12日SPDR黄金持仓减少0.28%，ISHARES白银持仓仍持平

路透3月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周四的黄金持仓量较周三减少0.28%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV的白银持仓量仍旧持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 　　 24,143,700.6 3月12日 24,210,886.7 3月11日 -67,186.1 -0.28%

iShares 327,332,121.3 3月12日 327,332,121.3 3月11日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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