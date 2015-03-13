更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收升，美元指数升势暂歇提供动能

* 人民币收升，中间价结束六连跌反弹

* 美元指数升势暂歇助推

* 市场观望下周美联储利率决议 (更新收盘报价和评论)

路透北京3月13日 - 中国人民币兑美元即期 周五收升，中间价结束六连跌小涨；因美元指数 未能有效突破100点大关，为人民币提供升值动能。交易员称，今日中资大行“维稳”身影犹在，尾盘因欧元 走强引发的美元空头一度扩大人民币升势。

他们并关注下周美联储利率决议是否会将升息时点提前。在美联储真正升息前，美元指数料将维持强势，从而令人民币有走贬可能。尽管短期人民币贬值预期仍存，但业内人士普遍认为今年出现大幅贬值的概率较低。

“今天开盘跟着中间价有一定涨幅，日间其实没有太大波动。”一外资行交易员称。

中国银行国际金融研究所研究员李建军指出，过高的美元汇率不利于美国经济的发展，美联储加息的可能有所下降，其货币政策未必就会沿着此前市场猜测的方向发展。人民币要保持稳定难度较大，后市要同时考虑美国、欧洲、日本的情况。欧元与日圆疲软为美指上涨添薪加火，对人民币走贬起到了推波助澜的作用。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，人民币还远未到大幅贬值的时候。他从人民币贬值的利弊分析指出，在汇率相对稳定的情况下，外需是决定短期出口强弱的根本原因，而非汇率。如果要动用汇率工具，小幅贬值难以见效，只有大幅贬值才能见到效果，但其收益却有限，且潜在的损失又不容小觑。

他表示，从人民币贬值的好处看，在美国经济一枝独秀而其他主要经济体表现欠佳情况下，人民币小幅贬值对中国经济的刺激效果甚微；而中国出口占GDP比重较高，其实不宜再增加对外依存度。从风险弊端分析，人民币大幅走弱会令资本蜂拥而出与外债负担加重，甚至动摇市场信心，进而引发人民币步卢布后尘的隐忧。

中国人民银行行长周小川在两会答记者问时称，人民币汇率波动是正常现象。人民币与世界上很多货币相比是相对稳定的，波动算比较小的。“总体来讲，我们看是正常的，贸易商、投资者、金融市场的参与者，基本上能够正常应对这样一种波动。”

全球汇市方面，美元周五小幅下跌，此前投资者在美元一路高涨后了结获利。这轮涨势推动美元本周连创多年新高。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2595 6.2624 0.05% 中间价 6.1588 6.1617 0.05% 成交额 227亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.65% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 92 6.2510 6.2602 2015年来即期升贬值幅度 -0.89% 1年期美元/人民币掉期升水 2105

离岸人民币市场,北京时间17:04 今日 上日 1年期NDF 6.4075/6.4125 6.406 CNH即期 6.2730/6.275 6.2745