台湾金融市场一周展望：股汇债静待FED会议声明，聚焦叶伦升息耐心--PDF版本****

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金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 欲浏览最近一期金融市场展望的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/kuq34w 欲浏览最近一期金融市场展望的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/muq34w

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