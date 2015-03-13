台湾汇市：随韩元台币先强后贬至二个月低位，下周观望FED会议结果

* 台币先强后弱，随韩元转收贬 * 午后外资汇出，出口商卖美元 * 关注下周四的美联储会议 * 下周实质交易区间先在31.500-31.700 路透台北3月13日 - 台币兑美元 周五实质交易先强后弱，尤其是午后 随韩元逆转为贬，创二个月收盘低位，外资偏向汇出，台币顺势走疲。展望下周的美国联邦 储备理事会(FED)议结果，将左右美元方向。 汇银人士指出，台币盘初虽然随着韩元走强，但午后因外资汇出更为明显，且韩元逆转 收贬，也令银行间美元买盘再出笼。至于出口商见31.600以上的价格，增加抛汇意愿。台币 收盘前低在1月15日的31.786。 〞这波美元那么强，31.7-31.8也过不去，下周就看美国的会议了。〞一小型商银交易 员说。 他们表示，目前市场已反应了本次美国FED的会议中，将去升息耐心的说法，美元指数 料持续维持强势。他们认为，若是本次美联储主席叶伦果真去除〞耐心〞字眼，市场将更确 认美国将自6月升息的可能性。如此一来，台币汇价可能一路走贬，区间低位会测试31.7-32 .0。 但是，汇银人士也说，若是本次FED并未去除耐心的字眼，则升息时点在6月的预期会转 淡，这将令台币汇价有望趋升挑战31.5，区间先看31.450-31.500。 **周初先观望** 但是在周四FED的会议结果公布之前，交易员多认为，台币将先在31.5-31.7的区间之内 游走，预料不会有太大的方向。 一位外商银资深交易员认为，本周台币已经过不断的上冲下洗，交易部位可能回到观望 的心态与保守操作，估计市场对美元不会持有太多的多/空部位。 也有交易员认为，除了韩元，人民币走势也需关注，若是人民币有明显贬破6.29-6.30 的低位，也可能进一步影响台币走疲。 韩元兑美元 周四收在1,128.5，上交易日收在1,126.4。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点由价平转小幅折价。 一个月美元/台币远汇 尾盘报31.640/31.665，上日收在31.600。 交易员预估，下周台币主要实质交易将落在31.5-31.7之间。今日台币主要交易区间在3 1.540-31.660，上日交易区间在31.580-31.773。 台湾股市周五小幅收低，周线下跌66.42点。证交所资料显示，外资及陆资在台股再度 转为卖超49.72亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 3月13日(五)：俄罗斯央行宣布利率决定；欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题 发表演说；美国路透/密西根大学消费者信心指数3月初值；美国最终需求生产者物价指数； 下周全球重要经济事件和数据包括： 3月16日(一)：台湾央行公布2月人民币业务概况；中国公布货物和服务贸易数据；美国 纽约联邦储备银行 制造业指数；美国工业生产；全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 ；法兰克福金融峰会(至周二)，发言者 包括欧洲央行执委劳滕施莱格、欧洲央行执委普雷 特等；澳洲央行助理总裁德贝尔发表演说。 3月17日(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的 利率会议；日本央 行宣布政策决定；澳洲央行3月政策会议记录；美国新屋开工及建筑许可 年率；欧元区第四季就业人口及2月HI CP终值；德国3月ZEW经济景气判断指数；印尼央行举 行理事会会议。 3月18日(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；美联储主席叶伦举 行记者会；中国公 布70个大中城市住宅销售价格月度报告；英国央行公布3月政策会议之会 议记录；英国财政大臣欧思邦宣布201 5年预算；欧洲央行管理委员会与全行委员会会议(至 周四)，无利率宣布议程；经济合作暨发展组织(OECD)将 发布中期经济展望评估；瑞典央行 举行执行理事会会议；冰岛央行宣布利率决定。 3月19日(四)：美国第四季经常帐收支；美国领先指标；美国费城联邦储备银行制造业 指数；瑞士央行(SN B)货币政策评估；日本央行公布2月政策会议记录；欧盟国家与政府领 导人会议(至周五)；挪威央行利率会议 ；欧元区第四季劳工成本；瑞士第一季三个月LIBOR 目标。 3月20日(五)：台湾经济部公布2月外销订单；欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支； 美国亚特兰大联储 总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参 加小组讨论会；澳洲央行总裁史蒂文斯 在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.710 31.670 31.520-31.720 31.670 7.17 7.61 元太外汇经纪公司 31.710 31.670 31.535-31.710 31.670 3.62 4.51 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.0015 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.0200/0.000 -0.025/0.005 (完)