中国期货：郑商所反对ICE新加坡使用其报价，证监会向新金管局表达关切

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月13日 - 对于近期美国洲际交易所（ICE） 新加坡平台拟使用中国郑州商品交易所的棉花和白糖期货报价一事，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，郑商所已对此明确表达反对意见，中国证监会亦就此事向新加坡金融管理局表达了关切。
ICE新加坡原计划3月17日上市五种期货合约，其中中国棉花和白糖期货合约将使用郑商所相应合约最后交易日结算价进行现金交割。ICE发言人近日曾表示，寻求推迟至年中时候在新加坡推出ICE期约。
张晓军介绍称，郑商所已两次致函ICE新加坡，明确表示这两个期货合约的结算价是郑商所的智力劳动成果，虽可公开获取，但并非无偿发布社会使用的公共数据信息。郑商所认为ICE新加坡未经授权使用郑商所相关合约最终结算价进行现金交割属侵权行为，应立即停止，协商妥善处理相关事宜。
他指出，证监会支持境内外交易所在着眼长远、相互尊重、友好协商、平等互利的原则上开展交流合作，反对任何破坏上述原则的单方面行为。关于ICE新加坡未经协商宣布上市基于郑商所期约结算价的期货合约的情况，证监会已向新加坡金管局表达了关切。（完） (发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-