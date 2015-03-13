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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 17:21 BJT

《全球汇市》欧元在重挫一周后企稳，兑美元看向平价水准

美元指数 最新报99.392，日内变动不大；周四下跌0.4%，为一个月来单日最大跌幅。美元指数稍早一度升至100.060，创2003年4月中旬以来新高。

“美元终于在海外市场进行迟来的整固，”CitiFX分析师团队在一份致客户研究报告中称。

“我们的交易室认为这是一个健康的修正走势。的确，我们见到美元逢低买盘不弱。”

周五没有会大幅牵动市场的经济数据，美元指数周线料上涨超过2%，延续上周2.5%涨势。

美元兑日圆 下跌至121.42，脱离近八年高点122.04。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0597 1.0635 -0.36 -12.40 1.2097

美元/日圆 121.47 121.28 +0.16 +1.50 119.68

欧元/日圆 128.71 128.94 -0.18 -11.09 144.77

美元/瑞郎 1.0056 1.0020 +0.36 +1.16 0.9941

英镑/美元 1.4853 1.4881 -0.19 -4.62 1.5573

美元/加元 1.2720 1.2685 +0.28 +9.49 1.1618

澳元/美元 0.7675 0.7707 -0.42 -6.04 0.8168

新西兰元/美元 0.7344 0.7380 -0.49 -5.81 0.7797

欧元/瑞郎 1.0655 1.0662 -0.07 -11.40 1.2026

欧元/英镑 0.7133 0.7143 -0.14 -8.02 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1463 9.1310 +0.17 -3.41 9.4688

美元/挪威克朗 8.1430 8.0990 +0.54 +8.98 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 王丽鑫/孙茉莉/张明钧; 审校 高琦/白云/龚芳)
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