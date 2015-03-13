《全球汇市》欧元在重挫一周后企稳，兑美元看向平价水准

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
美元指数 最新报99.392，日内变动不大；周四下跌0.4%，为一个月来单日最大跌幅。美元指数稍早一度升至100.060，创2003年4月中旬以来新高。
“美元终于在海外市场进行迟来的整固，”CitiFX分析师团队在一份致客户研究报告中称。
“我们的交易室认为这是一个健康的修正走势。的确，我们见到美元逢低买盘不弱。”
周五没有会大幅牵动市场的经济数据，美元指数周线料上涨超过2%，延续上周2.5%涨势。
美元兑日圆 下跌至121.42，脱离近八年高点122.04。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0597 1.0635 -0.36 -12.40 1.2097
美元/日圆 121.47 121.28 +0.16 +1.50 119.68
欧元/日圆 128.71 128.94 -0.18 -11.09 144.77
美元/瑞郎 1.0056 1.0020 +0.36 +1.16 0.9941
英镑/美元 1.4853 1.4881 -0.19 -4.62 1.5573
美元/加元 1.2720 1.2685 +0.28 +9.49 1.1618
澳元/美元 0.7675 0.7707 -0.42 -6.04 0.8168
新西兰元/美元 0.7344 0.7380 -0.49 -5.81 0.7797
欧元/瑞郎 1.0655 1.0662 -0.07 -11.40 1.2026
欧元/英镑 0.7133 0.7143 -0.14 -8.02 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1463 9.1310 +0.17 -3.41 9.4688
美元/挪威克朗 8.1430 8.0990 +0.54 +8.98 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王丽鑫/孙茉莉/张明钧; 审校 高琦/白云/龚芳)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-