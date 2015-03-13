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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 17:30 BJT

路透调查：日本2月出口料成长，但速度恐明显放缓

路透对22名分析师的调查显示，日本2月出口可能较上年同期小升0.3
%，升幅远低于1月和12月的升幅17%和12.8%。
    
    调查显示，日本2月进口料升3.1%，1月为下滑9%，这将导致日本2月
出现1.05万亿(兆)日圆(86.5亿美元)的贸易逆差，为连续第32个月录得逆
差。
    
    农林中金总合研究所的南武志称，液化天然气保持高价，通讯设备和
半导体行业的需求稳健提振了进口。
    
    财务省将于3月17日2350GMT时公布贸易数据。(完)
  
 (编译 张明钧/白云; 审校 王丽鑫)
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