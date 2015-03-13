版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 17:34 BJT

IEA月报：调升2015年全球需求预测，但美国石油过剩料将恶化

路透伦敦3月13日 - 国际能源署(IEA)周五指出，油价可能只是短暂回稳，因为美国石油生产没有放缓迹象，全球石油过剩仍在增加。

IEA调高2015年全球石油需求增幅7.5万桶/日，至100万桶/日，今年需求为平均9,350万桶/日。

“歳末年初时出现需求回升的初步迹象，特别强调的是‘初步’一词，”IEA月报称。

IEA表示，美国可能很快就会用尽储存原油的闲置容纳量，这将使油价面临更多下跌压力。这个情况将至少持续到2015年下半年，届时美国石油生产增幅应会开始减弱。

“表面上看，油价似乎回稳。但这是很脆弱的稳定，”IEA称。

IEA称，调高石油需求预测后，对石油输出国组织(OPEC)原油的需求上升至3,030万桶/日，更加接近OPEC实际产量水准及官方产量目标3,000万桶/日。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐