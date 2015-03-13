IEA月报：调升2015年全球需求预测，但美国石油过剩料将恶化

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透伦敦3月13日 - 国际能源署(IEA)周五指出，油价可能只是短暂回稳，因为美国石油生产没有放缓迹象，全球石油过剩仍在增加。
IEA调高2015年全球石油需求增幅7.5万桶/日，至100万桶/日，今年需求为平均9,350万桶/日。
“歳末年初时出现需求回升的初步迹象，特别强调的是‘初步’一词，”IEA月报称。
IEA表示，美国可能很快就会用尽储存原油的闲置容纳量，这将使油价面临更多下跌压力。这个情况将至少持续到2015年下半年，届时美国石油生产增幅应会开始减弱。
“表面上看，油价似乎回稳。但这是很脆弱的稳定，”IEA称。
IEA称，调高石油需求预测后，对石油输出国组织(OPEC)原油的需求上升至3,030万桶/日，更加接近OPEC实际产量水准及官方产量目标3,000万桶/日。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-