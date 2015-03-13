香港数据：2月底止外汇基金境外资产升至28,262亿港元--金管局

修正-国际油市：油价上涨，受减产协议延长预期提振

路透新加坡5月8日 - 油价周一上涨，因沙特能源部长称，石油输出国组织(OPEC)牵头的将于6月结束的减产协议可能将延长至覆盖全年，甚至持续到2018年，不过美国钻探活动再度增加抑制涨势。