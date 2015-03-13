香港数据：2月底止外汇基金境外资产升至28,262亿港元--金管局

标题新闻：俄罗斯与主要产油国讨论的一个选项是将减产延至2017年以后--俄能源部发言人
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路透香港3月13日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至2月底止，外汇基金境外资产为28,262亿港元，按月增加617亿港元。
货币基础为13,673亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透新加坡5月8日 - 油价周一上涨，因沙特能源部长称，石油输出国组织(OPEC)牵头的将于6月结束的减产协议可能将延长至覆盖全年，甚至持续到2018年，不过美国钻探活动再度增加抑制涨势。
路透北京5月8日 - 中国新疆财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额60.4891亿元人民 币的一般地方债，期限含三年和七年期两个品种，中标利率为3.85%和4.05%，较区间下限(同期限国债收益率 五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 30.2446 3 3.85 3.35 50 15 券 30.2445 7 4.05 3.53