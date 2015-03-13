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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 17:38 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增7亿台币，连续三周净增

路透台北3月13日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增7亿台币，连续三周累计净增1,291亿台币，央行
存单未到期余额为6兆(万亿)8,925.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额亦净增84.5亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
    3/9       948.00             954.00           +6.00
   3/10     4,191.00           4,190.00           -1.00
   3/11     2,721.00           2,721.00           +0.00
   3/12     4,027.00           4,028.00           +1.00
   3/13     1,134.50           1,135.50           +1.00
 总计      13,021.50          13,028.50           +7.00
    
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
    3/9               6.00                    2.00
   3/10              57.00                   19.00
   3/11              14.00                    9.00
   3/12              49.00                    8.00
   3/13              48.00                    8.00
 总计               174.00                   46.00
 (完)  

 (记者 詹静宜  审校 董永年)
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