重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(3月9日-13日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周累计微升0.05%。两会期间人民币汇率持续走稳且交投区间狭窄，与强势上攻百点大关的美元指数形成鲜明对比。尽管在离岸价差较阔吸引大量套利盘在境内购汇，但政策导向仍是目前人民币汇率最主要指引。

市场并关注下周美联储利率决议是否会将升息时点提前。在美联储真正升息前，美元指数料将维持强势，从而令人民币有走贬可能。

公开市场操作: --在到期资金对冲下，中国央行公开市场本周虽连续第三周净回笼，但适逢新股申购高峰期，回笼量较上周缩减逾一半。分析人士表示，尽管本轮新股集中申购对资金扰动低于市场预期，但央行延续少量平价逆回购操作，彰显其维稳意图未改。

不过他们并称，流动性虽相对宽松，但资金利率回落幅度却有限，最新出炉的经济数据显示经济下行压力逐步加剧，因此考虑到降低融资成本及保证稳增长需求，继前期央行一系列宽松政策之后，机构对持续放松预期仍强烈，但手段选择分歧犹存，静观进一步宽松信号。

债市: --银行间市场现券本周走势震荡，周初不改此前弱势收益率继续上行，不过新一轮IPO对资金面影响有限，流动性持续宽裕，加之周三公布的2月经济数据低迷，券价触底回升，但好景不长，周四发布的金融数据强劲，抵消了刚刚泛起的乐观情绪，现券反弹夭折；由于地方存量债务置换加重了对利率债供给的担忧，加之资金价格仍居高不下，短期市场心态可能仍偏于谨慎。

票据: --中国票据市场转贴利率本周小跌。交易员表示，本周第三批新股集中申购，虽然机构多预期资金面临一定抽水效应，但是流动性实际表现好于市场预期，带动转贴利率略走低；随着新股申购接近尾声，资金面有望持续好转，转贴价格仍有续跌空间，但资金价格回落尚需时日或限制其下行幅度。

股市: --本周沪综指 震荡上扬，当周累计上涨4.06%。虽然前半周新股密集申购压力仍使大盘受到压制，但在银行有望获券商牌照消息刺激下，银行股本周走势偏强。随着申购资金压力后半周得到缓解，地产煤炭等大盘蓝筹股亦出现反弹，推动大盘连创一个半月新高。周五沪综指收报3,372.91点。