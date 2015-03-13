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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 17:36 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月13日

路透香港3月13日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周X发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             52.62                        7.69
 买入成交金额                   34.23                        4.37
 卖出成交金额                   18.39                        3.31
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      481,352,549    146,865,580     628,218,129
 2                   兴业银行      204,976,807    112,972,631     317,949,438
 3                   青岛海尔      289,242,104     17,829,778     307,071,882
 4                   上海机场      264,684,364      9,455,357     274,139,721
 5                   中国太保      132,462,318     48,955,354     181,417,672
 6                   中国银行       39,063,904    133,699,952     172,763,856
 7                   上汽集团      108,750,820     52,584,410     161,335,230
 8                   中信证券       94,111,863     66,339,224     160,451,087
 9                   大秦铁路      116,903,084     22,812,302     139,715,386
 10                  中国南车      125,741,450     11,073,876     136,815,326
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 东风集团股份              0     55,588,320      55,588,320
 2                 中国宏桥         54,083,340      1,062,860      55,146,200
 3                 汉能薄膜发电     30,040,500     21,872,160      51,912,660
 4                 吉利汽车            796,900     27,814,300      28,611,200
 5                 新华保险          3,705,875     22,324,495      26,030,370
 6                 上海医药         22,904,736      1,707,102      24,611,838
 7                 中信银行          2,886,020     16,489,830      19,375,850
 8                 融创中国         15,573,240              0      15,573,240
 9                 海通证券          9,075,304      5,762,096      14,837,400
 10                中国铁建          9,604,095      4,565,840      14,169,935
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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