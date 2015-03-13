表格：沪港通活跃股一览--3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月13日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周X发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 52.62 7.69 买入成交金额 34.23 4.37 卖出成交金额 18.39 3.31 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 481,352,549 146,865,580 628,218,129 2 兴业银行 204,976,807 112,972,631 317,949,438 3 青岛海尔 289,242,104 17,829,778 307,071,882 4 上海机场 264,684,364 9,455,357 274,139,721 5 中国太保 132,462,318 48,955,354 181,417,672 6 中国银行 39,063,904 133,699,952 172,763,856 7 上汽集团 108,750,820 52,584,410 161,335,230 8 中信证券 94,111,863 66,339,224 160,451,087 9 大秦铁路 116,903,084 22,812,302 139,715,386 10 中国南车 125,741,450 11,073,876 136,815,326 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 东风集团股份 0 55,588,320 55,588,320 2 中国宏桥 54,083,340 1,062,860 55,146,200 3 汉能薄膜发电 30,040,500 21,872,160 51,912,660 4 吉利汽车 796,900 27,814,300 28,611,200 5 新华保险 3,705,875 22,324,495 26,030,370 6 上海医药 22,904,736 1,707,102 24,611,838 7 中信银行 2,886,020 16,489,830 19,375,850 8 融创中国 15,573,240 0 15,573,240 9 海通证券 9,075,304 5,762,096 14,837,400 10 中国铁建 9,604,095 4,565,840 14,169,935 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-