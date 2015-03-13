更新版 1-《中国债市每日综述》现券及国债期货轮动走弱，市场预期再趋谨慎

* 现券收益率及IRS均明显上行

* 国债期货大跌，成交量创新高

* 金融数据抵消疲弱经济数据带来的乐观情绪

* 地方存量债务置换引发利率债供给忧虑 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月13日 - 中国银行间市场周五现券收益率及IRS均明显上行，幅度多在5个基点(bp)或以上，国债期货亦大幅下滑，成交量创新高；2月金融数据强劲，对冲了此前经济数据不佳带给债市的乐观情绪，加之万亿地方存量债务置换额度获批，引发对利率债供给的忧虑，市场预期再趋谨慎。

交易员并指出，IPO影响接近尾声，资金面亦持续宽松，但资金价格仍暂无高位回落的迹象，这依旧是拖累债市走强的主要障碍，仍需关注下周流动性走势以及回购利率的进一步动向。

“其实现券(收益率)上午就上去了，国债期货倒是没怎么动，下午国债期货开始跟着跌了，又推了一把现券，相互推动吧。”上海一银行交易员称。

他认为，尽管资金面回归充裕已有几天，但市场利率始终下不来，表明机构对中长期的资金预期仍心存谨慎。

周四公布的中国2月新增信贷创六年同期新高远超预期，2月末广义货币供应量(M2)增速亦自上月纪录低点明显反弹。 而周三公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力。

此外万亿地方债务置换的方案进一步明晰，随着方案逐步落实，在大幅增加年内利率债供给的同时，信用债中城投债增量有望下降并令存量部分受益。

上海一券商交易员谈到，因为市场整体偏弱的心态，今日高评级信用债亦跟随调整，不过展望后市，由于地方债务置换，城投债的整体走势仍值得看好。

在中国财政部副部长朱光耀稍早披露今年有1万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度后，财政部相关负责人周四稍晚表示，分地区的债券额度按照各地今年到期债务和全国统一比例（53.8%）测算分配。

国债期货主力合约TF1506 今日14:00点之前基本维持窄幅震荡，但之后突然破位跳水，收报98.270元，较上日结算价大跌0.480元，或0.49%；今日成交4.52万手，创上市以来新高。

剩余期限近10年的国开行固息债150205最新报价收益率 在3.8350%/3.81%，上日尾盘为3.79%/3.76%。剩余期限9.78年的固息国债140029最新报价收益率 在3.50%/3.48%，上日尾盘为3.44%/3.43%。

**资金宽松依旧，但回购利率仅略跌**

银行间市场周五隔夜及七天回购利率略降，资金供给依旧充裕。交易员表示，新股申购资金逐步解冻，场内流动性愈加宽松，各期限品种均有较多机构融出，而考虑到资金成本因素，相较之下，隔夜资金更受机构青睐。

他们并称，随着IPO步入尾声，且下周还将有大量新股资金解冻，资金利率有望逐步自高位回落。

“还是很宽松的，今天很多打新资金回来，市场上出隔夜的多，出7天-14天的更多。”北京一基金交易员称。

东方证券等23家公司的网上网下申购日将集中在周二至周五，其中浙江鼎力将于今日网上申购，此为今年第三批新股IPO。

华中一银行交易员认为，昨日公布的金融数据亮丽，但资金成本迟迟未降仍不容忽视并亟待解决，因而央行各类补充流动性的政策措施依旧可期，而这一偏松的货币环境也将持续，并逐步引导资金利率的下行。

此外，北京一银行交易员补充指出，美国进入加息周期在即，届时外汇占款继续走低料更为严重，因而今后资金可能出现易紧难松的态势，还需央行适时加以驰援。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,205.91亿元，较上一交易日的11,420.24亿元稍降；其中，隔夜品种成交9,463.84亿元，上一交易日为9,717.69亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4008 3.4258 -2.50 9,463.84

七天 4.7105 4.7117 -0.12 1,310.73

14天 4.7626 4.7173 +4.53 254.81

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8600 12.9050 -1,004.50 --

七天 3.1000 6.6000 -350.00 --

14天 3.5300 5.1000 -157.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5000 3.5200 -2.00 --

七天 4.8030 4.8500 -4.70 --

14天 4.7700 5.2500 -48.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4360 3.4644 -2.84 --

七天 4.7380 4.7511 -1.31 --

三个月 4.9000 4.9000 +0.00 --