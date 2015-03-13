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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 18:00 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月13日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日在1.0573美元的30年轨道底部附近，出现有意思的价格波动。此处为重要技术支撑，尽管已跌破该点，但周线需收在该点下方，才可确认为正式跌破。周线收在该点下方，则将下看1.0080、1.00/0.9900，甚或0.9610美元，即1985年起涨的61.8%回档位。我们怀疑欧元会回升至下降趋势切入位1.0845美元。目前欧元涨势将在1.0845及1.11美元遭遇小型阻力，在三个月阻力线1.1136下方仍将直接面临卖压。

美元/日圆：近期略微突破2014年12月高位121.86。其上为15年下降趋势122.33日圆。此为相当顽强的阻力。自1982年起跌的23.6%回档位123.40，亦在该点附近。只要维持在120.43上升趋势的上方，市场短期内仍偏多。而20日及55日均线则正位于120.43上升趋势的下方，分别在119.73/119.00，其下则为2月16日低点118.11日圆。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0610 1.0635 -0.24 -12.29 1.2097

美元/日圆 121.42 121.28 +0.12 +1.45 119.68

欧元/日圆 128.82 128.94 -0.09 -11.02 144.77

美元/瑞郎 1.0052 1.0020 +0.32 +1.12 0.9941

英镑/美元 1.4870 1.4881 -0.07 -4.51 1.5573

美元/加元 1.2723 1.2685 +0.30 +9.51 1.1618

澳元/美元 0.7683 0.7707 -0.31 -5.94 0.8168

新西兰元/美元 0.7357 0.7380 -0.31 -5.64 0.7797

欧元/瑞郎 1.0667 1.0662 +0.05 -11.30 1.2026

欧元/英镑 0.7133 0.7143 -0.14 -8.02 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1377 9.1310 +0.07 -3.50 9.4688

美元/挪威克朗 8.1387 8.0990 +0.49 +8.92 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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