美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透伦敦3月13日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：昨日在1.0573美元的30年轨道底部附近，出现有意思的价格波动。此处为重要技术支撑，尽管已跌破该点，但周线需收在该点下方，才可确认为正式跌破。周线收在该点下方，则将下看1.0080、1.00/0.9900，甚或0.9610美元，即1985年起涨的61.8%回档位。我们怀疑欧元会回升至下降趋势切入位1.0845美元。目前欧元涨势将在1.0845及1.11美元遭遇小型阻力，在三个月阻力线1.1136下方仍将直接面临卖压。
美元/日圆：近期略微突破2014年12月高位121.86。其上为15年下降趋势122.33日圆。此为相当顽强的阻力。自1982年起跌的23.6%回档位123.40，亦在该点附近。只要维持在120.43上升趋势的上方，市场短期内仍偏多。而20日及55日均线则正位于120.43上升趋势的下方，分别在119.73/119.00，其下则为2月16日低点118.11日圆。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0610 1.0635 -0.24 -12.29 1.2097
美元/日圆 121.42 121.28 +0.12 +1.45 119.68
欧元/日圆 128.82 128.94 -0.09 -11.02 144.77
美元/瑞郎 1.0052 1.0020 +0.32 +1.12 0.9941
英镑/美元 1.4870 1.4881 -0.07 -4.51 1.5573
美元/加元 1.2723 1.2685 +0.30 +9.51 1.1618
澳元/美元 0.7683 0.7707 -0.31 -5.94 0.8168
新西兰元/美元 0.7357 0.7380 -0.31 -5.64 0.7797
欧元/瑞郎 1.0667 1.0662 +0.05 -11.30 1.2026
欧元/英镑 0.7133 0.7143 -0.14 -8.02 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1377 9.1310 +0.07 -3.50 9.4688
美元/挪威克朗 8.1387 8.0990 +0.49 +8.92 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-