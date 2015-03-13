中国证券：证监会明确终身禁入适用情形，范围拟扩至非上市公众公司

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月13日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会就修改《证券市场禁入规定》公开征求意见。在新版法规中，明确和充实了适用市场终身禁入的多种情形，并将适应范围由发行人、上市公司扩大至非上市公众公司的相关责任人员。
据征求意见稿，此次明确终身禁入的适用情形包括从事保荐、承销、资产管理、融资融券等证券业务及其他证券服务业务，故意不履行法定义务并造成特别严重后果；采取隐瞒和编造重要事实等特别恶劣手段或者涉案数额特别巨大；从事欺诈发行、内幕交易和操纵市场等并严重扰乱市场秩序、投资者利益受到特别严重损害等。
意见稿还将两种情况列入终身禁入的适用情形：抗拒执法和累犯行为，包括因违法应采取禁入措施的，且存在故意出具虚假重要证据，隐瞒、毁损重要证据等行为，或阻碍、抗拒证券监管机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权行为；以及五年内被证监会给予除警告之外的行政处罚三次以上，或者五年内曾被采取证券市场禁入措施后再犯。
而旧版《证券市场禁入规定》第五条第二款只是笼统规定禁入适用情形， 即违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，行为特别恶劣，严重扰乱证券市场秩序并造成严重社会影响，或者致使投资者利益遭受特别严重损害的。
根据规定，被证监会采取证券市场禁入措施的人员，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司董事、监事、高级管理人员职务。禁入期限根据违法情节轻重，分为3-5年、5-10年和终身禁入三类。
自2006年至2014年，证监会已对50多名证券违法人员采取终身证券市场禁入措施，其违法行为涵盖了上市公司信息披露违法、市场操纵、欺诈发行、利用未公开信息交易证券等情形。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-