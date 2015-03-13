中国证券：证监会将完善养老金发展和投资运营相关制度

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月13日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，对养老保险基金将把部分资金投资到股市，证监会持支持和欢迎态度，证监会将积极配合有关部门完善养老金发展和投资运营相关制度，促进养老金的专业化、市场化投资运营。
张晓军介绍称，按照现行规定，基本养老保险基金只能存银行和购买国债，投资渠道狭窄，保值增值压力很大，改革养老金投资运营模式已经迫在眉睫。资本市场可以为养老金提供一个信息公开、产品丰富、交易便捷、运作高效的投资场所，促进养老金保值增值。
此外针对近日有关报导称证监会正在考虑降低香港券商购买A股的保证金，张晓军表示，结算备付金制度是内地证券市场较为成熟的登记结算制度安排之一，目前没有调整的计划。证监会将积极听取市场各方意见，继续完善沪港通相关制度安排。
由于沪港通的监管规定及业务规则，在沪股通下，香港结算作为中国结算的结算参与人，需按规定存放结算备付金。据了解，香港结算比照内地市场的做法，向其结算参与者提出了存放结算备付金的要求，两地结算参与人的最低结算备付金限额基本相同。
根据中国结算《结算备付金管理办法》，结算参与人应当开立资金交收账户，用于存放结算备付金。在具体数额方面，中国结算按结算参与人上月证券日均买入金额和最低结算备付金比例，确定最低结算备付金限额。目前，A股适用的最低结算备付金比例为20%。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-