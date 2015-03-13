欧洲汇市：英镑被压在20个月低点附近，英国央行总裁讲话带来压力

虽然英镑兑美元下跌，但英镑贸易加权指数 升至逾六年高点，主要是受到英镑兑欧元的强劲涨势提振。

英镑/美元 报1.4850，日内稍早跌至1.4845美元。欧元/英镑 下滑0.15%至0.7136英镑，欧元再度承压，因欧洲央行本周稍早开始执行1万亿(兆)欧元购买资产计画。

“英镑表现不佳，”荷兰国际集团(ING)的外汇策略部主管Chris Turner表示，“卡尼暗示英镑持续强劲可能会推迟政策紧缩--两年期利率互换本周跌了10个基点。我们预计英镑/美元将测试重要支撑位1.4815/30。”（完）

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