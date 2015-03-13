欧洲汇市：英镑被压在20个月低点附近，英国央行总裁讲话带来压力

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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虽然英镑兑美元下跌，但英镑贸易加权指数 升至逾六年高点，主要是受到英镑兑欧元的强劲涨势提振。
英镑/美元 报1.4850，日内稍早跌至1.4845美元。欧元/英镑 下滑0.15%至0.7136英镑，欧元再度承压，因欧洲央行本周稍早开始执行1万亿(兆)欧元购买资产计画。
“英镑表现不佳，”荷兰国际集团(ING)的外汇策略部主管Chris Turner表示，“卡尼暗示英镑持续强劲可能会推迟政策紧缩--两年期利率互换本周跌了10个基点。我们预计英镑/美元将测试重要支撑位1.4815/30。”（完）
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