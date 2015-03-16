版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 10:23 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初微跌，量缩整理观望FED议息会议

路透台北3月16日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周一盘初微跌。交易员指出，由于本周仍有美国联准会议息会议的重大变数，盘初交投明显萎缩，早盘104/6殖利率维持在既有区间整理格局。

他们认为，短线多空操作偏向保守观望，使得早盘成交量略显低迷，静待FED议息会议结果，料今日104/6殖利率仍在1.12-1.15%的区间盘整。

〞有些人觉得FED会比较鸽派。〞一位大型票券台债资深交易员点出盘初104/6殖利率微跌的原因说。

美国公债价格周五在劲扬一周后走低，今日公布的美国生产者物价指数意外疲弱，一度推高公债价格，但涨势未能坚持到最后。指标10年期公债价格 尾盘最新回落4/32，收益率报2.11%，盘中触及2.089%的低位，因美国劳工部报告2月PPI意外下滑后，价格一度攀升。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.12-1.15%

* 10年公债104/05 ：1.60-1.63%

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格在劲扬一周后走低，关注美联储政策会议

--《综述》美国生产者物价和消费者信心回落，联储升息时间再成悬念 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐