台湾债市：五年公债殖利率盘初微跌，量缩整理观望FED议息会议

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北3月16日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周一盘初微跌。交易员指出，由于本周仍有美国联准会议息会议的重大变数，盘初交投明显萎缩，早盘104/6殖利率维持在既有区间整理格局。
他们认为，短线多空操作偏向保守观望，使得早盘成交量略显低迷，静待FED议息会议结果，料今日104/6殖利率仍在1.12-1.15%的区间盘整。
〞有些人觉得FED会比较鸽派。〞一位大型票券台债资深交易员点出盘初104/6殖利率微跌的原因说。
美国公债价格周五在劲扬一周后走低，今日公布的美国生产者物价指数意外疲弱，一度推高公债价格，但涨势未能坚持到最后。指标10年期公债价格 尾盘最新回落4/32，收益率报2.11%，盘中触及2.089%的低位，因美国劳工部报告2月PPI意外下滑后，价格一度攀升。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.12-1.15%
* 10年公债104/05 ：1.60-1.63%
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格在劲扬一周后走低，关注美联储政策会议
--《综述》美国生产者物价和消费者信心回落，联储升息时间再成悬念 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)