互联网金融：中国网贷资金多用于投机，今年六成平台或破产--大公国际

路透北京3月13日 - 中国信用评级机构--大公国际信用评级集团董事长关建中周五发表署名文章表示，当前中国网贷融资流向多为投机套利，鲜有流向实体经济；预计今年将有60%的网贷债务人信用破产，债权人损失将达到1,000亿元人民币。

关建中表示，中国互联网金融的主流已背离普惠金融方向，没有惠及中小企业和实体经济，而成为少数金融玩家进行各种金融欺诈，损害了众多债权人利益；此外，网贷债务人成为互联网金融的实际操纵者和强势方。

“很多互联网（金融）债务人根本没有实际盈利能力支撑其向债权人承诺的高额回报，借新还旧是维持其运转的唯一方式。”他称。

大公国际对中国网贷评级数据显示，2014年信用风险较低的网贷平台占纳入观察平台总数占比为7.12%，风险一般的平台占比为12.52%，风险较高的为80.36%；列入大公国际网贷评级预警观察名单的公司占比为48.46%；列入黑名单者为19.57%。

此前，大公国际发布互联网金融网贷平台黑名单和预警名单，国内942家P2P（点对点）平台上榜，包括266个纳入黑名单的互联网金融网贷平台和676个进入预警名单的平台，占其覆盖的1,300家P2P平台70%以上。

在融资成本结构和融资期限结构方面，大公国际2014年对国内互联网网贷平台债务人评级结果显示，其融资利率在15%以下的占比22.22%，15%至20%的占比28.29%，20%至30%的占比26.16%，30%至40%占比16.51%，40%以上占比6.22%；而债务期限结构中，融资期限在1至6个月的债务占比达到87.68%。

关建中认为，中国的网贷实际情况中，一旦信用关系形成，债权人就成为弱势群体，针对这一特性，应该赋予互联网债权人对债务人的监督权利，防止债务人主导互联网金融，导致互联网信用关系颠覆。

他表示，网贷债务人出于自身利益，不会自觉公开其真实信息，加剧互联网金融的信用风险信息不对称，成为威胁互联网金融安全发展的根源，应确立专事于揭示债务人信用风险的独立第三方评级在互联网金融的主体地位。

此外，关建中认为，债务人信用记录是互联网金融的重要治理机制，建立互联网债务人黑名单管理机制是对债务人违约行为的震慑。

周四晚间，大公国际发布网贷评级报告称，鉴于陆金所平台存在信息不对称、关联担保等问题，决定将其由大公互联网金融信用风险预警观察名单移入黑名单。

中国央行行长周小川周四在两会新闻发布会上称，去年央行在准备一个对于互联网金融的新的政策，这个政策主要体现为支持互联网金融发展。（完）