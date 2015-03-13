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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 18:18 BJT

欧洲能源：乌俄天然气会谈日期尚未确认--欧盟能源执委

路透斯洛伐克3月13日 - 欧盟执委会能源事务执委塞夫科维奇周五表示，3月20日乌克兰与俄罗斯会谈天然气供给一事，欧盟尚未获得确认。

塞夫科维奇在斯洛伐克一场外长会议上对路透表示，之前已取得共识，应该在3月底“冬季方案”到期之前举行会谈。

“目前为止还是这个日期，但我并未得到双方对日期的确认，”他并表示这是日期安排问题，无关政治。

当问及乌克兰希望在会谈上调高俄罗斯天然气转运费率至少30%时，塞夫科维奇表示，他对双方提出的呼吁是“我们必须同时兼顾具有建设性及合乎现实。”(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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