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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 19:23 BJT

国际油市：亚洲柴油升水上涨，因一些炼厂进行维护

路透新加坡3月13日 - 亚洲柴油升水周五上涨，交易员表示，在韩国
和印度一些炼厂进行维护的背景下，现货供给预计将收紧。
    
    路透数据显示，含硫10ppm柴油升水上涨0.12美元至每桶较新加坡报
价升水1.49美元。
    
    印度的Reliance Industries and Mangalore Refining正计划在3月
和4月关闭原油馏分装置。
    
    而韩国也将在3月和4月进行设备维护，交易员表示这预计会紧缩供给
。
    
    印度的Hindustan Petroleum Corp计划周六前重启位于该国南部日产
能16.6万桶的Vizag炼厂的一座催化重整设备，此前曾发生泄露导致一场
小型火灾。
    
    交易员表示，这可能也会吸收印度国内供应的油品，从而减少整体出
口量，不过尚不清楚此次火灾是否影响了油品供给。
    
    南非的现货需求也支持市场人气，交易员表示PetroSA求购4.2万吨4
月柴油。
    
    越南自东盟国家的柴油采购量上升，之前于1月该国下调了进口税，
有消息人士称来自马来西亚和新加坡的现货船货增加。
    
    新加坡现货市场上，壳牌出售15万桶船期为3月29日-4月2日、含硫10
ppm的柴油给维多，价格为每桶较3月25-31日新加坡平均报价升水1.60美
元。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 白云)
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