国际油市：亚洲柴油升水上涨，因一些炼厂进行维护

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透新加坡3月13日 - 亚洲柴油升水周五上涨，交易员表示，在韩国 和印度一些炼厂进行维护的背景下，现货供给预计将收紧。 路透数据显示，含硫10ppm柴油升水上涨0.12美元至每桶较新加坡报 价升水1.49美元。 印度的Reliance Industries and Mangalore Refining正计划在3月 和4月关闭原油馏分装置。 而韩国也将在3月和4月进行设备维护，交易员表示这预计会紧缩供给 。 印度的Hindustan Petroleum Corp计划周六前重启位于该国南部日产 能16.6万桶的Vizag炼厂的一座催化重整设备，此前曾发生泄露导致一场 小型火灾。 交易员表示，这可能也会吸收印度国内供应的油品，从而减少整体出 口量，不过尚不清楚此次火灾是否影响了油品供给。 南非的现货需求也支持市场人气，交易员表示PetroSA求购4.2万吨4 月柴油。 越南自东盟国家的柴油采购量上升，之前于1月该国下调了进口税， 有消息人士称来自马来西亚和新加坡的现货船货增加。 新加坡现货市场上，壳牌出售15万桶船期为3月29日-4月2日、含硫10 ppm的柴油给维多，价格为每桶较3月25-31日新加坡平均报价升水1.60美 元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-