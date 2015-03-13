国际油市：亚洲柴油升水上涨，因一些炼厂进行维护

路透新加坡3月13日 - 亚洲柴油升水周五上涨，交易员表示，在韩国 和印度一些炼厂进行维护的背景下，现货供给预计将收紧。 路透数据显示，含硫10ppm柴油升水上涨0.12美元至每桶较新加坡报 价升水1.49美元。 印度的Reliance Industries and Mangalore Refining正计划在3月 和4月关闭原油馏分装置。 而韩国也将在3月和4月进行设备维护，交易员表示这预计会紧缩供给 。 印度的Hindustan Petroleum Corp计划周六前重启位于该国南部日产 能16.6万桶的Vizag炼厂的一座催化重整设备，此前曾发生泄露导致一场 小型火灾。 交易员表示，这可能也会吸收印度国内供应的油品，从而减少整体出 口量，不过尚不清楚此次火灾是否影响了油品供给。 南非的现货需求也支持市场人气，交易员表示PetroSA求购4.2万吨4 月柴油。 越南自东盟国家的柴油采购量上升，之前于1月该国下调了进口税， 有消息人士称来自马来西亚和新加坡的现货船货增加。 新加坡现货市场上，壳牌出售15万桶船期为3月29日-4月2日、含硫10 ppm的柴油给维多，价格为每桶较3月25-31日新加坡平均报价升水1.60美 元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)