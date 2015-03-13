版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 19:05 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差走高，受休士顿航运通道关闭影响

路透新加坡3月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周五位于一个月高位每吨
110.13美元，继休士顿航运通道关闭后，市场预期进入亚洲的船货将减少
，这石脑油裂解价差带来支撑。
    
    交易商称，休士顿航运通道已经重开，虽然该通道是因为撞船事故而
短暂关闭，但尚不清楚需要多长时间才能处理完所有未交货订单。
    
    “航道已经重开，他们在慢慢地清理船只，”新加坡的一位交易商说
。“但仍有与天气和其它不可预见因素相关的问题。”
    
    亚洲的石脑油短缺是结构性的。西方船货推迟运至亚洲可能导致近期
这样的供应紧俏局面。
    
    路透数据显示，LG化学买入4月下半月装运的石脑油，成本加运费价
格为较日本报价每吨升水4.5-5美元，为2月初以来韩国最低的现货成交价
。
    
    台塑石化买入约10万吨或略低于10万吨的石脑油，将于4月下半月运
往麦寮，成本加运费价格为较日本报价每吨升水3-4.25美元。
    
    新加坡现货交易方面，中石油向壳牌售出4月2-6日装运的95号汽油，
价格为每桶73.2美元，为当天唯一一笔现货交易。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    
    
    

 (编译 白云; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐