国际油市：亚洲石脑油裂解价差走高，受休士顿航运通道关闭影响

路透新加坡3月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周五位于一个月高位每吨 110.13美元，继休士顿航运通道关闭后，市场预期进入亚洲的船货将减少 ，这石脑油裂解价差带来支撑。 交易商称，休士顿航运通道已经重开，虽然该通道是因为撞船事故而 短暂关闭，但尚不清楚需要多长时间才能处理完所有未交货订单。 “航道已经重开，他们在慢慢地清理船只，”新加坡的一位交易商说 。“但仍有与天气和其它不可预见因素相关的问题。” 亚洲的石脑油短缺是结构性的。西方船货推迟运至亚洲可能导致近期 这样的供应紧俏局面。 路透数据显示，LG化学买入4月下半月装运的石脑油，成本加运费价 格为较日本报价每吨升水4.5-5美元，为2月初以来韩国最低的现货成交价 。 台塑石化买入约10万吨或略低于10万吨的石脑油，将于4月下半月运 往麦寮，成本加运费价格为较日本报价每吨升水3-4.25美元。 新加坡现货交易方面，中石油向壳牌售出4月2-6日装运的95号汽油， 价格为每桶73.2美元，为当天唯一一笔现货交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)