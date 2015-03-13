国际油市：亚洲380-cst燃料油升水涨至近两周高位，受现货需求支撑

路透新加坡3月13日 - 亚洲380-cst现货燃料油升水周五反弹至近两周高位，据交易商称，这是受到现货交易需求支撑，尽管中东和印度的供应增加。

380-cst燃料油较新加坡现货报价升水周五收报每吨1.13美元，较昨日上涨0.59美元，较上周五0.60美元的水平几近翻倍。

航运和贸易消息人士称，来自阿布扎比国家石油公司(ADNOC)Ruwais炼厂、3月装运的燃料油出口增加，不过增势料短暂。

ADNOC早前标售六批4.5万吨的船货，船期介于4月至6月间，一位中东的消息人士称，这些船货卖给了壳牌。路透暂无法独立证实这笔交易。

其他市场消息方面，新加坡海事及港务管理局(MPA)周五的数据显示，新加坡船用燃料油销量2月降至八个月低点，总销量为340万吨，较上月减少7.7%，但按年增加了3.6%。

现货交易方面，BP从Lukoil购入两批2万吨的380-cst燃料油船货，一批船期在3月31日至4月4日之间，另一批为4月4日至8日，两批船货的价格均为较新加坡现货报价每吨升水1.25美元。(完)

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