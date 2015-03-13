国际油市：亚洲380-cst燃料油升水涨至近两周高位，受现货需求支撑

中国债市动态：资金面转宽未改现券弱势，10年国债收益率升至22个月高点
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
路透新加坡3月13日 - 亚洲380-cst现货燃料油升水周五反弹至近两周高位，据交易商称，这是受到现货交易需求支撑，尽管中东和印度的供应增加。
380-cst燃料油较新加坡现货报价升水周五收报每吨1.13美元，较昨日上涨0.59美元，较上周五0.60美元的水平几近翻倍。
航运和贸易消息人士称，来自阿布扎比国家石油公司(ADNOC)Ruwais炼厂、3月装运的燃料油出口增加，不过增势料短暂。
ADNOC早前标售六批4.5万吨的船货，船期介于4月至6月间，一位中东的消息人士称，这些船货卖给了壳牌。路透暂无法独立证实这笔交易。
其他市场消息方面，新加坡海事及港务管理局(MPA)周五的数据显示，新加坡船用燃料油销量2月降至八个月低点，总销量为340万吨，较上月减少7.7%，但按年增加了3.6%。
现货交易方面，BP从Lukoil购入两批2万吨的380-cst燃料油船货，一批船期在3月31日至4月4日之间，另一批为4月4日至8日，两批船货的价格均为较新加坡现货报价每吨升水1.25美元。(完)
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(编译 白云; 审校 王洋)
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
(新增外贸进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016