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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 19:28 BJT

东南亚股市：周线悉数下滑，关注下周美联储政策会议

路透曼谷3月13日 - 东南亚股市周五下滑，在下周美联储会议之前投资者转向谨慎。泰国股市止住两连涨，受累于尾盘的一波卖压。

泰国股市 收低0.2%至1,541.55点，连续第四周录得周线下滑，并且成为表现最差的地区市场。该指数本周累计下挫1.7%。

其他股市本周也收低，投资者保持守势，不过美国2月零售销售意外下滑帮助遏制了升息前景。

印尼股市 本周下跌1.6%，之前连续五周上涨，投资者对于卢比下滑的担忧打击市场人气。

一项路透调查显示，印尼央行预计在周二维持利率不变，此前卢比兑美元跌至近17年最低位。

新加坡股市 本周下滑1.6%，马来西亚股市 下滑1.4%，越南股市 和菲律宾股市 分别下滑1.3%和0.7%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 408.17 -2.11 -0.51 -0.63 410.77

新加坡 3362.77 -10.83 -0.32 -0.07 3365.15

马来西亚 1781.75 -5.12 -0.29 +1.16 1761.25

泰国 1541.55 -2.79 -0.18 +2.93 1497.67

印尼 5426.47 -13.37 -0.25 +3.82 5226.95

菲律宾 7809.54 -30.28 -0.39 +8.01 7230.57

越南 586.10 -2.43 -0.41 +7.42 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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(编译 王洋; 审校 白云)
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