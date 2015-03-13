东南亚股市：周线悉数下滑，关注下周美联储政策会议

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透曼谷3月13日 - 东南亚股市周五下滑，在下周美联储会议之前投资者转向谨慎。泰国股市止住两连涨，受累于尾盘的一波卖压。
泰国股市 收低0.2%至1,541.55点，连续第四周录得周线下滑，并且成为表现最差的地区市场。该指数本周累计下挫1.7%。
其他股市本周也收低，投资者保持守势，不过美国2月零售销售意外下滑帮助遏制了升息前景。
印尼股市 本周下跌1.6%，之前连续五周上涨，投资者对于卢比下滑的担忧打击市场人气。
一项路透调查显示，印尼央行预计在周二维持利率不变，此前卢比兑美元跌至近17年最低位。
新加坡股市 本周下滑1.6%，马来西亚股市 下滑1.4%，越南股市 和菲律宾股市 分别下滑1.3%和0.7%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 408.17 -2.11 -0.51 -0.63 410.77
新加坡 3362.77 -10.83 -0.32 -0.07 3365.15
马来西亚 1781.75 -5.12 -0.29 +1.16 1761.25
泰国 1541.55 -2.79 -0.18 +2.93 1497.67
印尼 5426.47 -13.37 -0.25 +3.82 5226.95
菲律宾 7809.54 -30.28 -0.39 +8.01 7230.57
越南 586.10 -2.43 -0.41 +7.42 545.63
(完)
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(编译 王洋; 审校 白云)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-