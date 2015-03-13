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货币新闻 | 2015年 3月 13日 星期五 20:55 BJT

加拿大汇市：加元在就业数据公布后缩减日内跌幅

路透多伦多3月13日 - 加元周五缩减早前跌幅，因此前公布的数据显示，加拿大2月就业人口减少的数量低于预期。

加拿大统计局周五公布数据显示，2月就业人口减少1,000人，全职就业增加3.4万人，兼职就业减少3.49万人。失业率升至6.8%。路透调查分析师原预估，2月加拿大料减少5,000个就业岗位，失业率料升至6.7%。

加元兑美元走坚至1.2725加元，或0.7859美元，但仍低于周四收盘位1.2703加元，或0.7872美元。(完)

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(编译 白云)
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