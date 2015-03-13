加拿大汇市：加元在就业数据公布后缩减日内跌幅

全球航运：波罗的海乾散货运价终结13连跌上涨，因海岬型船舶需求增长

波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。