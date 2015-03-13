加拿大汇市：加元在就业数据公布后缩减日内跌幅

全球航运：波罗的海乾散货运价终结13连跌上涨，因海岬型船舶需求增长
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透多伦多3月13日 - 加元周五缩减早前跌幅，因此前公布的数据显示，加拿大2月就业人口减少的数量低于预期。
加拿大统计局周五公布数据显示，2月就业人口减少1,000人，全职就业增加3.4万人，兼职就业减少3.49万人。失业率升至6.8%。路透调查分析师原预估，2月加拿大料减少5,000个就业岗位，失业率料升至6.7%。
加元兑美元走坚至1.2725加元，或0.7859美元，但仍低于周四收盘位1.2703加元，或0.7872美元。(完)
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(编译 白云)
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。