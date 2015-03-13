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债券 | 2015年 3月 13日 星期五 23:31 BJT

标题新闻：欧盟莫斯可维西警告不要低估希腊退出欧元区的风险，将或是欧元结束的开始-《明镜》周刊

莫斯可维西为欧盟执委会经济事务执委

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