欧元区评等：标普确认欧洲央行评等为“AAA/A-1+”，展望为稳定

企业并购：阿克苏诺贝尔拒绝PPG的第三次收购提议

路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。