欧元债市：ECB购债计划带动的公债涨势暂竭，投资者考虑涨势可否持续

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路透伦敦3月13日 - 欧元区公债涨势周五暂歇，本周欧洲央行(ECB)启动量化宽松计划拉低欧元区公债收益率，但投资者在思索欧债收益率会否进一步下跌。

欧元区公债收益率下跌的幅度不是前所未有的，但购债计划刚刚实施一周，就有效地将多数欧元区公债收益率拉低至目前所处的纪录低位，且多种公债的收益率降至负值。欧洲央行购债计划预料将实施至2016年9月。

2062年到期的奥地利公债收益率从三年前发售时的约4%降至目前的不到0.90%，而且它还不在欧洲央行购债计划覆盖的范围内。央行只购买最长30年期的公债。这充分显示出购债计划对欧元债市的影响。

这使债市投资者再度迫切地想解答，自欧洲央行总裁德拉吉誓言将竭尽所能保护欧元后的两年半时间里一直困扰他们的一个问题。

“公债涨势何时会结束？”LNG Capital首席信贷策略师Gary Jenkins说。“目前，奥地利50年期公债收益率已经跌至0.85%了，人们不得不说，涨势结束时公债收益率将十分低迷。不过，涨势不可能很快结束，不是吗？但可能会早于市场预期。”

30年期德债 收益率下跌约30个基点，至0.69%，本周降幅为2012年中金融危机最严重时期以来最大。

年期在4年以下的德债收益率处于欧洲央行存款利率-0.20%之下，年期在七年以下的德债的收益率均为负，30年期德债收益率低于两年期美国公债收益率。

欧洲央行执委科尔称，欧洲央行三日内买入98亿欧元资产，买入的公债平均年期为九年，央行有望实现3月购债600亿欧元的目标。

交易商表示，欧洲央行和欧元区各国央行周五仍积极地买入公债。但鉴于本周积极买入，央行可能在未来几周放慢购债速度。

“投资者也在买入公债，因他们担心欧洲央行将把所有公债一网打尽，”荷兰合作银行利率策略师Emile Cardon说，他又补充说，央行购债规模仅“略大于预期，所以二级市场的紧张情绪有所缓和。”

“但紧张气氛可能重现。如果你购买90亿欧元的公债，且公债收益率已下降20个基点，这就意味你不得不以高价来购债。而购债计划还要实行逾一年半的时间。”