芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因巴西收割和美元走强

路透芝加哥3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌1. 6%，交易商说巴西扩大收割和美元走强，合力削弱美国大豆出口前景。 指标CBOT-5月大豆合约 在隔夜交易时段上涨，但遭遇30日移动 均线阻力，令该合约由升转跌。 豆粕和豆油期货价格跟随大豆走低。 现货市场的豆粕交易员表示，本国和出口需求均疲弱。 本周，大豆期货跌1%，豆油下挫2.4%，豆粕跌0.1%。 5月大豆期货合约 收跌16-1/2美分，报每蒲式耳9.74美元。 5月豆粕合约 收挫4.6美元，报每短吨327美元。5月豆油合约<B OK5>跌0.38美分，报30.49美分。 今日CBOT大豆预估成交量为198,681口，豆粕为62,650口，豆油为87, 395口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)