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市场报道 | 2015年 3月 14日 星期六 05:03 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因巴西收割和美元走强

路透芝加哥3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌1.
6%，交易商说巴西扩大收割和美元走强，合力削弱美国大豆出口前景。
    
    指标CBOT-5月大豆合约 在隔夜交易时段上涨，但遭遇30日移动
均线阻力，令该合约由升转跌。
    
    豆粕和豆油期货价格跟随大豆走低。
    
    现货市场的豆粕交易员表示，本国和出口需求均疲弱。
    
    本周，大豆期货跌1%，豆油下挫2.4%，豆粕跌0.1%。  
    
    5月大豆期货合约 收跌16-1/2美分，报每蒲式耳9.74美元。
    
    5月豆粕合约 收挫4.6美元，报每短吨327美元。5月豆油合约<B
OK5>跌0.38美分，报30.49美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为198,681口，豆粕为62,650口，豆油为87,
395口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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