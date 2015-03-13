全球金市：金价缩减升幅，但势将结束九日连跌的頽势

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 美元指数触及12年高位
* SPDR黄金持仓量进一步下降
路透纽约/伦敦3月13日 - 金价周五缩减早盘升幅，势将结束九日连跌的頽势，尽管美元延续涨势。在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议举行前，金市似乎不愿扩大跌势。
1823 GMT，现货金 升0.1%，报1,154.35美元，市场处于技术超卖区域，其14日相对强弱指标为25.6。
美国4月期金 升0.50美元，收报每盎司1,152.40美元。
金价势将在七周内第六周下跌，迄今跌1%，周三触及逾三个月最低1,147.10美元。
“金市有些摸不着头脑。看似在尽力寻找方向，”iiTrader资深市场策略师Teddy Sloup说。
“金价留守在关键区域1,150美元之上的水平，但面临进一步下行风险，因美元在下周美联储会议前可能继续上升，特别是美元兑欧元已经很接近平价，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)策略部主管Ole Hansen说。
美元周五触及近12年最高，且市场广泛预计美元兑欧元将触及平价，受美国和欧洲利差推动。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持仓量在周四减少0.28%，至750.95吨，为1月来最低水平。
现货银 跌0.3%，至15.52美元，势将连续第二周下跌。现货钯金 升0.1%，报每盎司789美元，将创1月中来最大周度跌幅。现货铂金 持平在每盎司1,111美元，周四触及2009年来最低1,108.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-