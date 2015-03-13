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市场报道 | 2015年 3月 14日 星期六 05:02 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦因美元上涨而下跌，但本周升4%

路透芝加哥3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，
和广泛商品市场一起被抛售，因美元急升，但小麦本周上涨约4%。
    
    美元延续涨势，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将升息。
    
    本周CBOT-5月小麦收升19-1/2美分，为一个月来最大周度升幅，受助
于基金回补空头和美国季节性天气问题，包括大平原天气乾燥。
        
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.02美元，下跌5-1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为93,317口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 李军)
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