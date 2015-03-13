芝加哥期市：CBOT小麦因美元上涨而下跌，但本周升4%

路透芝加哥3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌， 和广泛商品市场一起被抛售，因美元急升，但小麦本周上涨约4%。 美元延续涨势，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将升息。 本周CBOT-5月小麦收升19-1/2美分，为一个月来最大周度升幅，受助 于基金回补空头和美国季节性天气问题，包括大平原天气乾燥。 CBOT-5月小麦期货 结算价报5.02美元，下跌5-1/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为93,317口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)