美国数据：3月NAHB房屋市场指数连降三个月至53，2月为55

路透纽约3月16日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国3月住宅建筑商信心指数连续第三个月下降，但仍显示认为市场状况利多的建筑商的数量占多数。

NAHB在声明中表示，3月NAHB/富国房屋市场指数降至53，2月为55。接受路透访问的分析师的平均预期为56。

读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。该指数自2014年6月来也在50以上。

“建筑商信心回落主要归咎于土地、工人短缺以及抵押贷款标准较高等供应链方面的问题，”NAHB主席Kevin Kelly说。

独栋房屋销售分项指标降至58，连降第二个月，2月为61。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标持平在59。未来买家活动指数连降第三个月至37，2月为39。(完)