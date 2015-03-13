《全球汇市》美元买入动能盖过疲弱的美国数据，美元/欧元涨至12年新高

* 美国经济数据不及预估，焦点在下周美联储政策会议

* 欧元兑美元跌至12年新低，兑日圆下挫

* 英镑跌至近五年低点

路透纽约3月13日 - 美元买入动能周五提振美元兑欧元升至12年新高，盖过令人失望的美国通胀和消费者信心数据，这些数据疲弱通常会拉低美元。

分析师称，投资者在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策会议前调整头寸，也可能是令美元不跌反升的潜在原因。

在EBS交易平台，欧元兑美元 大跌超过1.60%，至1.04625美元低位。

“令我们不安的是，美元上涨不是受短期美国公债收益率支持。这些收益率在过去几天回落。美元不是受收益优势推高，但感觉是，目前美元受动能买盘驱动，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov说。

“我们预期因美联储下周会议，美元有回落的风险，但倾向是在美元回落时买入，”他说。

美国2月生产者物价连续第四个月下滑，显示通胀温和，这对美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的预期可能不利。另一项数据显示，密西根大学3月初消费者信心回落，因严寒天气导致家庭的电费和气费增加，并使购物和总体商业活动受扰。

欧洲央行实施量化宽松计划，与美联储今年稍后将升息的前景形成对比，增加美元的收益优势。

“美元买入动能盖过了欧元区公债收益率上升。但仍不清楚什么原因推高美元，因为数据和收益率曲线都支持美元走低，”法国兴业银行高级汇市策略师Sebastian Galy说。

Galy所指的是欧元区公债价格涨势在周五暂竭。欧洲央行购债计划令欧元区公债收益率降至纪录低位，一些欧元区公债收益率为负。

英镑兑美元 下挫逾1%，至约五年新低1.4697美元。英国央行总裁卡尼周四表示不急于加息，燃点英镑/元跌势。