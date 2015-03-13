《全球汇市》美元买入动能盖过疲弱的美国数据，美元/欧元涨至12年新高

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 美国经济数据不及预估，焦点在下周美联储政策会议
* 欧元兑美元跌至12年新低，兑日圆下挫
* 英镑跌至近五年低点
路透纽约3月13日 - 美元买入动能周五提振美元兑欧元升至12年新高，盖过令人失望的美国通胀和消费者信心数据，这些数据疲弱通常会拉低美元。
分析师称，投资者在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策会议前调整头寸，也可能是令美元不跌反升的潜在原因。
在EBS交易平台，欧元兑美元 大跌超过1.60%，至1.04625美元低位。
“令我们不安的是，美元上涨不是受短期美国公债收益率支持。这些收益率在过去几天回落。美元不是受收益优势推高，但感觉是，目前美元受动能买盘驱动，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov说。
“我们预期因美联储下周会议，美元有回落的风险，但倾向是在美元回落时买入，”他说。
美国2月生产者物价连续第四个月下滑，显示通胀温和，这对美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的预期可能不利。另一项数据显示，密西根大学3月初消费者信心回落，因严寒天气导致家庭的电费和气费增加，并使购物和总体商业活动受扰。
欧洲央行实施量化宽松计划，与美联储今年稍后将升息的前景形成对比，增加美元的收益优势。
“美元买入动能盖过了欧元区公债收益率上升。但仍不清楚什么原因推高美元，因为数据和收益率曲线都支持美元走低，”法国兴业银行高级汇市策略师Sebastian Galy说。
Galy所指的是欧元区公债价格涨势在周五暂竭。欧洲央行购债计划令欧元区公债收益率降至纪录低位，一些欧元区公债收益率为负。
英镑兑美元 下挫逾1%，至约五年新低1.4697美元。英国央行总裁卡尼周四表示不急于加息，燃点英镑/元跌势。
欧元兑日圆 挫跌1.55%，至126.915日圆，为逾一年半最低。美元兑日圆 几无变动，仅小升0.11%，至121.395日圆。(完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-