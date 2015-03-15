重温稿-《全球汇市》美元买入动能盖过疲弱的美国数据，美元/欧元涨至12年新高

* 美国经济数据不及预估，焦点在下周美联储政策会议
* 欧元兑美元跌至12年新低，兑日圆下挫
* 英镑跌至近五年低点
路透纽约3月13日 - 美元买入动能周五提振美元兑欧元升至12年新高，盖过令人失望的美国通胀和消费者信心数据，这些数据疲弱通常会拉低美元。
分析师称，投资者在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策会议前调整头寸，也可能是令美元不跌反升的潜在原因。
在EBS交易平台，欧元兑美元 大跌超过1.60%，至1.04625美元低位。
“令我们不安的是，美元上涨不是受短期美国公债收益率支持。这些收益率在过去几天回落。美元不是受收益优势推高，但感觉是，目前美元受动能买盘驱动，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov说。
“我们预期因美联储下周会议，美元有回落的风险，但倾向是在美元回落时买入，”他说。
美国2月生产者物价连续第四个月下滑，显示通胀温和，这对美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的预期可能不利。另一项数据显示，密西根大学3月初消费者信心回落，因严寒天气导致家庭的电费和气费增加，并使购物和总体商业活动受扰。
欧洲央行实施量化宽松计划，与美联储今年稍后将升息的前景形成对比，增加美元的收益优势。
“美元买入动能盖过了欧元区公债收益率上升。但仍不清楚什么原因推高美元，因为数据和收益率曲线都支持美元走低，”法国兴业银行高级汇市策略师Sebastian Galy说。
Galy所指的是欧元区公债价格涨势在周五暂竭。欧洲央行购债计划令欧元区公债收益率降至纪录低位，一些欧元区公债收益率为负。
英镑兑美元 下挫逾1%，至约五年新低1.4697美元。英国央行总裁卡尼周四表示不急于加息，燃点英镑/元跌势。
欧元兑日圆 挫跌1.55%，至126.915日圆，为逾一年半最低。美元兑日圆 几无变动，仅小升0.11%，至121.395日圆。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0493 1.0635 -1.34 -13.26 1.2097
美元/日圆 121.38 121.28 +0.08 +1.42 119.68
欧元/日圆 127.36 128.94 -1.23 -12.03 144.77
美元/瑞郎 1.0048 1.0020 +0.28 +1.08 0.9941
英镑/美元 1.4743 1.4881 -0.93 -5.33 1.5573
美元/加元 1.2782 1.2685 +0.76 +10.02 1.1618
澳元/美元 0.7631 0.7707 -0.99 -6.57 0.8168
欧元/瑞郎 1.0549 1.0662 -1.06 -12.28 1.2026
欧元/英镑 0.7112 0.7143 -0.43 -8.29 0.7755
新西兰元/美元 0.7339 0.7380 -0.56 -5.87 0.7797
美元/挪威克朗 8.2105 8.0990 +1.38 +9.88 7.4720
欧元/挪威克朗 8.6152 8.6141 +0.01 -4.69 9.0392
美元/瑞典克朗 8.7143 8.5857 +1.50 +11.79 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.1564 9.1310 +0.28 -3.30 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)