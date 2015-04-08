《中国重要政经日程》--4月8日

==========================今日重要政经日程==========================

4/8（周三）

--中国外交部长王毅于4月6日至8日对俄罗斯进行正式访问。

==========================近期重要政经日程==========================

*4/13（周一）

--亚洲－非洲法律协商组织（亚非法协）第54届年会将于13日至17日在北京举行，国务院总理李克强出席。

5/12（周二）

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程