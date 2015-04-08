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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 08:51 BJT

《交易视点》台债观察20年券标售，区间震荡料持续--群益金鼎证券

路透台北4月8日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，本周周五有20年券标售，预期长券减发至300亿后应可满足市场需求，主要观察寿险业对绝对利率的要求。整体受惠筹码优势与资金宽松下，预期走势维持区间震荡。10年券区间预估在1.52-1.55%，五年券预估在0.95-1.0%。

IRS(利率交换)市场冷清，利率大致持平。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)
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