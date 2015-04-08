《香港报摘》--信报4月8日

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
**头版头条**
--内地银行大力发展互联网金融，电子银行日趋成熟，实体分行发展面临转型需要。建行 副行长杨文升表示，建行去年已经确定，不会在内地增加分行网点和员工人数，将来更可能关闭没有用的实体网点，不过可见的未来数年不会裁员。
**其他**
--招商局集团旗下招商银行 、招商地产A股 复活节前宣布停牌，涉及筹划重大事项，最迟本周五公布发展情况。以新华网为首的内地传媒分析，上述公司双双停牌，是招商局资产整合的重要讯号。
--霸王集团 >公布，其控股股东Fortune Station Limited于4月1日将持有的19亿股霸王股份，抵押予一间金融机构，作为该金融机构向控股股东授出的贷款融资的担保，所抵押股份相当于已发行股本约65.3%。（完）
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台湾报摘 (整理 刘雅丽； 审校 梁慧仪/黄凯)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。