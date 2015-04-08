《香港报摘》--信报4月8日

**头版头条**

--内地银行大力发展互联网金融，电子银行日趋成熟，实体分行发展面临转型需要。建行 副行长杨文升表示，建行去年已经确定，不会在内地增加分行网点和员工人数，将来更可能关闭没有用的实体网点，不过可见的未来数年不会裁员。

**其他**

--招商局集团旗下招商银行 、招商地产A股 复活节前宣布停牌，涉及筹划重大事项，最迟本周五公布发展情况。以新华网为首的内地传媒分析，上述公司双双停牌，是招商局资产整合的重要讯号。

--霸王集团 >公布，其控股股东Fortune Station Limited于4月1日将持有的19亿股霸王股份，抵押予一间金融机构，作为该金融机构向控股股东授出的贷款融资的担保，所抵押股份相当于已发行股本约65.3%。（完）

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