《交易视点》台债观望美债走势与20年券标售，盘整待变--元大宝来证

路透台北4月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场有三年期公债标售，市场维持一定需求，显示美国公债殖利率水准仍具有相当吸引力，而在预期通膨压力较低之下，即使短率在某个时间点将弹升，美30年期公债殖利率下滑，使殖利曲线趋平滑。终场指标10年期公债 收在1.8930%，与前一交易日殖利率微幅下滑0.9基点。

预期本周美国公债走势将随新券标售需求波动，而台湾公债除了受到美债影响外，本周五将有20年券标售，在第二季筹码供应减少，筹码面仍有利债市，但不能忽略国际版债券持续发行对主要需求者的影响，在美债走势明朗化及长券标售变数厘清前，市场料观望为主，预估五年券成交利率区间在0.95-1.05%，10年券成交利率区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)