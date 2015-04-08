《交易视点》台债观望美债走势与20年券标售，盘整待变--元大宝来证

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透台北4月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场有三年期公债标售，市场维持一定需求，显示美国公债殖利率水准仍具有相当吸引力，而在预期通膨压力较低之下，即使短率在某个时间点将弹升，美30年期公债殖利率下滑，使殖利曲线趋平滑。终场指标10年期公债 收在1.8930%，与前一交易日殖利率微幅下滑0.9基点。
预期本周美国公债走势将随新券标售需求波动，而台湾公债除了受到美债影响外，本周五将有20年券标售，在第二季筹码供应减少，筹码面仍有利债市，但不能忽略国际版债券持续发行对主要需求者的影响，在美债走势明朗化及长券标售变数厘清前，市场料观望为主，预估五年券成交利率区间在0.95-1.05%，10年券成交利率区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。