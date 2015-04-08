全球金市：金价徘徊于1,200美元上方，因益发预期美国将推迟升息

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
0026GMT，现货金 持稳于1,209.21美元，周一涨至2月17日以来最高位1,224.10美元，上周美国公布的非农就业数据较为低迷，暗示美联储不急于收紧货币政策。
美国6月期金 大致持平于1,209.60美元。
此前美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，联储近十年来首次升息的时间尚不确定。
投资者预计美联储最早将在6月升息。如果推迟升息，将提升黄金的避险魅力。
投资者等待周三美联储公布3月17-18日会议的会议记录，以从中寻找更多线索。
美国2月职位空缺升至14年高点，但雇聘平稳增长暗示雇主很难找到合适的员工，这一趋势可能令薪资增长承受上行压力。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/于春红; 审校 张涛/杜明霞)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。