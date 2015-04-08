全球金市：金价徘徊于1,200美元上方，因益发预期美国将推迟升息

0026GMT，现货金 持稳于1,209.21美元，周一涨至2月17日以来最高位1,224.10美元，上周美国公布的非农就业数据较为低迷，暗示美联储不急于收紧货币政策。

投资者预计美联储最早将在6月升息。如果推迟升息，将提升黄金的避险魅力。

投资者等待周三美联储公布3月17-18日会议的会议记录，以从中寻找更多线索。

美国2月职位空缺升至14年高点，但雇聘平稳增长暗示雇主很难找到合适的员工，这一趋势可能令薪资增长承受上行压力。 (完)