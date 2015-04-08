海通证券：中国期指多头平仓意愿强

沪深300指数周二早盘大幅跳空后，全天维持高位振荡，收盘创出新高，而期指全天涨幅小于现货，主力合约成交量较上周五大幅下滑。截至收盘，沪深300现货报收于4260.04点，上涨2.15%，主力合约IF1504收盘报收4239.8点，涨1.89%，全天基差均值为-3.09点，期指四合约持仓合计大幅减少10644手至222376手，较前几日继续下滑，成交量为124万手，较上一个交易日大幅减持37万手，量减仓减，说明市场多头平仓了结意愿较强。

周二，前20名席位在IF1504、IF1505、IF1506与IF1509合约上共持买单158852手、卖单173820手，净空单14968手。进一步来看，在IF1504上，空方大幅减持12111手，IF1504前20多方合计增持买单5731手。其中中信期货、中银国际期货、财富期货席位分别大幅减持卖单4102手、1812手、1097手。多方席位方面，永安期货、浙商期货、中信期货席位减持买单3334手、1376手、3938手。而在IF1506与IF1509上，IF1506前20多空双方分别增持买单1589手、增持卖单145手，而IF1509前20多空双方合计分别增持买单672手、减持买单69手力度均超过前期。永安期货和浙商期货席位分别大幅减持多单3938手和3938手，可以看到近期获利多头急于平仓了结。(完)