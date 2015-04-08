海通证券：中国期指多头平仓意愿强

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
以下内容节选自4月8日的《期货日报》：
沪深300指数周二早盘大幅跳空后，全天维持高位振荡，收盘创出新高，而期指全天涨幅小于现货，主力合约成交量较上周五大幅下滑。截至收盘，沪深300现货报收于4260.04点，上涨2.15%，主力合约IF1504收盘报收4239.8点，涨1.89%，全天基差均值为-3.09点，期指四合约持仓合计大幅减少10644手至222376手，较前几日继续下滑，成交量为124万手，较上一个交易日大幅减持37万手，量减仓减，说明市场多头平仓了结意愿较强。
周二，前20名席位在IF1504、IF1505、IF1506与IF1509合约上共持买单158852手、卖单173820手，净空单14968手。进一步来看，在IF1504上，空方大幅减持12111手，IF1504前20多方合计增持买单5731手。其中中信期货、中银国际期货、财富期货席位分别大幅减持卖单4102手、1812手、1097手。多方席位方面，永安期货、浙商期货、中信期货席位减持买单3334手、1376手、3938手。而在IF1506与IF1509上，IF1506前20多空双方分别增持买单1589手、增持卖单145手，而IF1509前20多空双方合计分别增持买单672手、减持买单69手力度均超过前期。永安期货和浙商期货席位分别大幅减持多单3938手和3938手，可以看到近期获利多头急于平仓了结。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。