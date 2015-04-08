光大期货：大商所鸡蛋期货9月合约面临持续下跌风险

以下内容节选自4月8日的《期货日报》：

清明节过后的首个交易日，鸡蛋近月5月合约再度领跌，主力9月合约跟跌。截至当日收盘，5月合约和9月合约分别下跌179元/500千克和106 元/500千克，跌幅达到4.67%和2.44%。笔者预计，清明节后鸡蛋消费持续清淡，而在供应增加的影响下，9月合约面临持续下行风险。

从育雏鸡到产蛋鸡需要5个月左右的时间，由于2014年高蛋价带来的养殖利润大幅增加，养殖户在去年10月开始纷纷淘汰老鸡，增加后备鸡的存栏量。据统计，今年2月，我国在产蛋鸡存栏量环比上涨2.4%,同比上涨14.7%。随着在产蛋鸡的存栏结构逐渐改善，预计4—5月鸡蛋供应将会进一步增加。

清明节前一周，国内鸡蛋现货报价小幅反弹。清明节期间，居民鲜蛋消费增加，现货市场需求阶段性放大，贸易商借机消化备货，蛋价企稳。清明节后，需求下降，多地蛋价跌至3元/斤的价格关口。笔者预计，清明节后至端午节前，现货市场进入季节性消费清淡期，在现货供应不断增加的利空因素影响下，贸易商备货热情减弱，现货报价将继续下行。(完)

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