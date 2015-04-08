光大期货：大商所鸡蛋期货9月合约面临持续下跌风险

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以下内容节选自4月8日的《期货日报》：
清明节过后的首个交易日，鸡蛋近月5月合约再度领跌，主力9月合约跟跌。截至当日收盘，5月合约和9月合约分别下跌179元/500千克和106 元/500千克，跌幅达到4.67%和2.44%。笔者预计，清明节后鸡蛋消费持续清淡，而在供应增加的影响下，9月合约面临持续下行风险。
从育雏鸡到产蛋鸡需要5个月左右的时间，由于2014年高蛋价带来的养殖利润大幅增加，养殖户在去年10月开始纷纷淘汰老鸡，增加后备鸡的存栏量。据统计，今年2月，我国在产蛋鸡存栏量环比上涨2.4%,同比上涨14.7%。随着在产蛋鸡的存栏结构逐渐改善，预计4—5月鸡蛋供应将会进一步增加。
清明节前一周，国内鸡蛋现货报价小幅反弹。清明节期间，居民鲜蛋消费增加，现货市场需求阶段性放大，贸易商借机消化备货，蛋价企稳。清明节后，需求下降，多地蛋价跌至3元/斤的价格关口。笔者预计，清明节后至端午节前，现货市场进入季节性消费清淡期，在现货供应不断增加的利空因素影响下，贸易商备货热情减弱，现货报价将继续下行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17