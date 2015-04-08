期货日报：沪钢抄底时机未到，后市弱势振荡仍是主流

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
以下内容节选自4月8日的《期货日报》：
沪钢价格在区间振荡了半年后，4月，主力1510合约跌破区间下沿，并不断创出新低，市场哀鸿一片。不过，笔者认为，目前钢市博弈正酣，不宜过度看空钢价，预计后市弱势振荡仍是主流。
目前，钢市的博弈主要集中在两个方面：一方面是市场对政策利好以及季节性消费好转有预期；另一方面是原材料价格下跌，钢厂盈利好转导致的供应集中释放。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。