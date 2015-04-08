期货日报：沪钢抄底时机未到，后市弱势振荡仍是主流

以下内容节选自4月8日的《期货日报》：

沪钢价格在区间振荡了半年后，4月，主力1510合约跌破区间下沿，并不断创出新低，市场哀鸿一片。不过，笔者认为，目前钢市博弈正酣，不宜过度看空钢价，预计后市弱势振荡仍是主流。

目前，钢市的博弈主要集中在两个方面：一方面是市场对政策利好以及季节性消费好转有预期；另一方面是原材料价格下跌，钢厂盈利好转导致的供应集中释放。(完)

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