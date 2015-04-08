台湾央行：开放申购28，91和182三种天期存单，金额不限

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透台北4月8日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为1,397.30亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行7,380亿台币存单，含1,300亿一年期定存单。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为293亿台币，累积超额准备为3,184亿台币、加计前期1%的超额准备为4,490亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。