《中国报摘》--其他报纸重要消息4月8日

**上海证券报**

--从北京市国土局获悉，2015年，北京市计划安排国有建设用地供应总量为4,600公顷，其中住宅用地1,200公顷。北京市国土局表示，在保持商品住宅和商服用地供应总体平稳的前提下，确保保障性安居工程用地“应保尽保”。

--记者从中广核、中核等公司内部人士处获悉，发改委4月初批复中核集团“华龙一号”落地项目福清5、6号机组，并正式上报国务院；这是今年来继红沿河后发改委核准的第二个核电项目。分析人士认为，历经26个月冰封期，2015年核电将迎来批复和投产高峰。

--全国股转系统昨日向证券公司下发《关于开展做市业务风险管理自查工作的通知》称，股转系统将组织开展做市商做市业务风险管理专项自查工作。机构普遍认为，该通知对市场的冲击力更多表现在心理层面，预计短线炒作将有所降温，但短期调整不改长期走牛。

**证券时报**

--中国期货业协会昨日公布《期货公司互联网开户规则》，明确期货公司互联网开户即日起开展，互联网开户对象为自然人，明确要求期货公司应当通过中国期货保证金监控中心有限责任公司提供的期货互联网开户云平台为客户办理互联网开户。

**21世纪经济报道**

--从5月1日开始，全国五大区域将实现区域内部通关一体化。到今年7月1日，京津冀、长江经济带、“泛珠”地区、东北地区和丝绸之路经济带这五个内部实施通关一体化的区域还要再实现互联互通，形成全国区域通关一体化格局。

**人民日报**

--由浙江省工商联牵头组织、浙江省八家大型民营龙头企业和工银瑞信共同发起成立的浙江民营企业联合投资股份有限公司昨日召开创立大会暨第一次股东大会，标志着浙江省最大的民营投资公司正式投入运营。首期实缴注册资本50亿元，计划未来几年逐步增资到300亿元。(完)