《中国报摘》--其他报纸重要消息4月8日

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
**上海证券报**
--从北京市国土局获悉，2015年，北京市计划安排国有建设用地供应总量为4,600公顷，其中住宅用地1,200公顷。北京市国土局表示，在保持商品住宅和商服用地供应总体平稳的前提下，确保保障性安居工程用地“应保尽保”。
--记者从中广核、中核等公司内部人士处获悉，发改委4月初批复中核集团“华龙一号”落地项目福清5、6号机组，并正式上报国务院；这是今年来继红沿河后发改委核准的第二个核电项目。分析人士认为，历经26个月冰封期，2015年核电将迎来批复和投产高峰。
--全国股转系统昨日向证券公司下发《关于开展做市业务风险管理自查工作的通知》称，股转系统将组织开展做市商做市业务风险管理专项自查工作。机构普遍认为，该通知对市场的冲击力更多表现在心理层面，预计短线炒作将有所降温，但短期调整不改长期走牛。
**证券时报**
--中国期货业协会昨日公布《期货公司互联网开户规则》，明确期货公司互联网开户即日起开展，互联网开户对象为自然人，明确要求期货公司应当通过中国期货保证金监控中心有限责任公司提供的期货互联网开户云平台为客户办理互联网开户。
**21世纪经济报道**
--从5月1日开始，全国五大区域将实现区域内部通关一体化。到今年7月1日，京津冀、长江经济带、“泛珠”地区、东北地区和丝绸之路经济带这五个内部实施通关一体化的区域还要再实现互联互通，形成全国区域通关一体化格局。
**人民日报**
--由浙江省工商联牵头组织、浙江省八家大型民营龙头企业和工银瑞信共同发起成立的浙江民营企业联合投资股份有限公司昨日召开创立大会暨第一次股东大会，标志着浙江省最大的民营投资公司正式投入运营。首期实缴注册资本50亿元，计划未来几年逐步增资到300亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17