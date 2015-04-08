《交易视点》台债观望20年长券标售，料区间整理--永丰金证券

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透台北4月8日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，台湾五年公债104/6周二殖利率小幅弹升。长假气氛尚未散去，观望心态浓厚，交投不兴；未来仍将视美债走势而定。
虽然台湾金融市场休市期间，美国公布的非农就业数据显示经济复苏相当疲弱，但是美国10年公债殖利率的表现却未能反映利多，殖利率先跌后升，以致未能带动台债殖利率向下走低。
本周五有20年公债的标售，目前该期104/7仍少有成交。这也是市场观望台债未来发展的变数之一。五年券104/6期 区间预期在0.95%-1.05%；10年券104/5期 区间预期在1.52%-1.57%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。