《交易视点》台债观望20年长券标售，料区间整理--永丰金证券

虽然台湾金融市场休市期间，美国公布的非农就业数据显示经济复苏相当疲弱，但是美国10年公债殖利率的表现却未能反映利多，殖利率先跌后升，以致未能带动台债殖利率向下走低。

本周五有20年公债的标售，目前该期104/7仍少有成交。这也是市场观望台债未来发展的变数之一。五年券104/6期 区间预期在0.95%-1.05%；10年券104/5期 区间预期在1.52%-1.57%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)