香港个股：雨润食品经营未受主要股东遭监视居住影响，复牌股价大涨

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透香港4月8日 - 中国大型肉制品生产商--中国雨润食品 周三称，公司主要股东兼名誉主席祝义材自3月下旬被内地检察机关在中国境内执行指定居所监视居住措施后，公司并未有收到银行提前催还贷款通知，公司的财务或经营状况亦无发生重大不变动。
公司的声明称，由于该措施是对祝义材实施的，截至公告日，公司未曾收到任何监管当局、政府当局或司法当局就该措施所发出的法律文件或调查通知。
雨润食品自3月27日暂停股份买卖，今天恢复交易后，股价低开近6%后随后走升，最多大涨近13%。香港时间10:26涨近9%。
雨润食品表示，祝义材在公司和其他成员公司只担任非执行职位，没有参与公司的日常管理工作，亦没有向公司提供财务资助或作出任何形式的担保。
祝义材申报持有雨润食品约4.707亿股股份权益，占全部已发行股本约25.82%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17