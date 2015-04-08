香港个股：雨润食品经营未受主要股东遭监视居住影响，复牌股价大涨

路透香港4月8日 - 中国大型肉制品生产商--中国雨润食品 周三称，公司主要股东兼名誉主席祝义材自3月下旬被内地检察机关在中国境内执行指定居所监视居住措施后，公司并未有收到银行提前催还贷款通知，公司的财务或经营状况亦无发生重大不变动。

公司的声明称，由于该措施是对祝义材实施的，截至公告日，公司未曾收到任何监管当局、政府当局或司法当局就该措施所发出的法律文件或调查通知。

雨润食品自3月27日暂停股份买卖，今天恢复交易后，股价低开近6%后随后走升，最多大涨近13%。香港时间10:26涨近9%。

雨润食品表示，祝义材在公司和其他成员公司只担任非执行职位，没有参与公司的日常管理工作，亦没有向公司提供财务资助或作出任何形式的担保。

祝义材申报持有雨润食品约4.707亿股股份权益，占全部已发行股本约25.82%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)