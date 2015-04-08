港报财经评论：大平卖H股，选海创中兴--经济日报4月8日

中、小型股份近周百花齐放，留意到中国内地多家券商刊报告指同类股较港股平一截，如投资者终醒觉，应该多加搜寻相关股。上证昨向上急升2.5%至3961，港股今日应可高开。港股通近周的使用率提升，累计余额已呈下跌势头，故中国内地券商之建议或已为部分人士执行。上周已提出中国飞机租赁 的独有性，以及中国银河 盈利增长预见性强烈，可能吸引北水南调的资金。今日，续作分析其他心水，首先，值得留意是海螺创业 。 集团最近公布2014年止年度业绩，录得营业额17.48亿人民币，按年增加9.8%；纯利22.38亿人民币，增长21.9%，每股盈利1.24人民币。现价16.82人民币，往绩市盈率约10倍，若与前年12月上市招股价13.56人民币比较高出24%，但较历史高价23.55人民币低28%。按走势分析，近15人民币守得几稳，向上回升穿17.7人民币阻力，将是另一番景象，止蚀14.5人民币，目标可分17.7人民币及21人民币注套利。海螺创业应占联营公司，主要为安徽海螺 ，贡献占税前利润的80%，故与海螺水泥股价及估值亦大致同步，但集团的余热发电、立磨及垃圾焚烧发电业务正在成长。目前海螺创业已签垃圾处理项目共22个，包括在建项目15个，目标是主营业务可占整体利润30%以上，今年争取超过10个新环保项目，包括拓展废物回收在内的新业务。此外，公司亦拟今年于土耳其、印度、巴基斯坦及越南寻找投资机会，在一带一路下不乏商机，假以时间，未来在环保节能及绿色建材业务利润贡献将增大。 德银上周发表报告认为，海螺创业的环保业务价值被显着低估，联营公司的每股资产估值为16.71人民币，现价未尽反映联营公司之余；环保业务的每股资产估值为7.16人民币，更可见现价未尽反映相关业务，相信该业务的增长速度会远快于水泥业务。只要市场于后市意识此因素，股价将有机会上升，建议买入，目标由20.83人民币调升至21.36人民币。(B06)

升市推高回报，保险业绩看好/ 余少文 A股在香港假期中继续强势，上证综合指数逼近4,000点大关，4,400点有望提早达标。至于最受惠板块之一当然是保险业，预期今年继续双位数增长。港股昨日仍在放复活节和清明节长假期，但A股昨日已复市，上证综合指数立即急升97点或2.5%，收报3,961点，较预期的3,900点阻力位更高；沪深300指数则升89点或2.1%，收报4,260点，沪深两市成交额合计超过1.4万亿人民币，除非美国股灾，否则国企指数今日开市又可以走高，继续迈向13,400点。 A股如是牛市，可以升到你唔信，每次调整都是入市机会，故在强势因素下，上证或可在第二季升至今年目标4,400点。尽管希望上证可以升至4,400点才调整，但身处现阶段始终要居安思危，因为A股持续上升，一旦出现调整，幅度可以很大，若要震走大量投资者，届时国指的跌幅会更大，所以读者必须严守止赚蚀位。 其实，人民银行踏入3月以来的逆回购操作交易量以200亿至250亿人民币为主，都是7天期，但中标利率在3月中旬下调0.1%后，3月下旬再下降0.1个百分点，到昨日又下降0.1%至3.45%，即7天期逆回购中标利率在1个月在右，由3.75%降至3.45%，过去讲过，或是中国减息或推出货币措施的先兆。若然市场憧憬中国继续放宽流动性，当然可以推高大市，只是一旦消息确认又或消息不实，则大市或会借势调整，是居安思危的原因之一。 中国内地股市大旺，除了证券板块可以提升相关收入外，主要靠股市投资回报的保险板块，也同样会令盈利增加，如上证去年上升53%至3,234点，香港上市的中资保险股，去年合计盈利1,203亿人民币，同比升39%。当中以中国太平 的增长最劲达1.4倍，其次是中国人保 的61%，盈利增长最少是中国太保 和中国人寿 ，反映以寿险为主的保险股，去年的表现略为失色，是板块增长不足40%的原因之一。(B05)