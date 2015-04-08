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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 09:30 BJT

中国债市：银行间标准债券远期上市首日成交2.4亿元，共12家机构参与

路透上海4月8日 - 中国全国银行间同业拆借中心发布的统计数据显示，标准债券远期周二上市首日成交24笔共2.4亿元人民币，共有12家机构参与，成交品种包括标准国开债三年、五年及10年期合约。

数据并显示，当日三年、五年及10年标准国开债远期合约分别成交1亿元、6,000万元和8,000万元。

具体成交情况如下：

合约品种 成交笔数 成交量(万元) 平均成交价格(元)

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CDB3_1506 8 8,000 98.1321

CDB3_1509 2 2,000 98.6570

CDB5_1506 6 6,000 96.2026

CDB10_1506 8 8,000 92.2549

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总计 24 24,000

全国银行间同业拆借中心和上海清算所上周三发布公告，将自周二(7日)起，在银行间市场推出标准债券远期交易。其中交易通过交易中心交易系统进行，提交上海清算所集中清算。

标准债券远期是指在银行间市场交易的，标的债券、交割日等产品要素标准化的债券远期合约；其与国债期货类似，都是与利率债为标的的衍生产品。银行间债券市场成员均可参与标准债券远期交易。

此前银行间市场债券远期交易已极度萎缩。外汇交易中心债券远期月报显示，3月该类交易仅以短期融资券为标的，成交1.01亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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