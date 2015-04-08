中国债市：银行间标准债券远期上市首日成交2.4亿元，共12家机构参与

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透上海4月8日 - 中国全国银行间同业拆借中心发布的统计数据显示，标准债券远期周二上市首日成交24笔共2.4亿元人民币，共有12家机构参与，成交品种包括标准国开债三年、五年及10年期合约。
数据并显示，当日三年、五年及10年标准国开债远期合约分别成交1亿元、6,000万元和8,000万元。
具体成交情况如下：
合约品种 成交笔数 成交量(万元) 平均成交价格(元)
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CDB3_1506 8 8,000 98.1321
CDB3_1509 2 2,000 98.6570
CDB5_1506 6 6,000 96.2026
CDB10_1506 8 8,000 92.2549
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总计 24 24,000
全国银行间同业拆借中心和上海清算所上周三发布公告，将自周二(7日)起，在银行间市场推出标准债券远期交易。其中交易通过交易中心交易系统进行，提交上海清算所集中清算。
标准债券远期是指在银行间市场交易的，标的债券、交割日等产品要素标准化的债券远期合约；其与国债期货类似，都是与利率债为标的的衍生产品。银行间债券市场成员均可参与标准债券远期交易。
此前银行间市场债券远期交易已极度萎缩。外汇交易中心债券远期月报显示，3月该类交易仅以短期融资券为标的，成交1.01亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17